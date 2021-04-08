***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.04.2021 15:41
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 / 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
08 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 02.04.2021 tarih 04/01 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925171
BIST
17:521.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,39
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
17:528,1461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:529,7152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0246
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:52460,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,35
|Açılış
|: 460,66
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:52
|SAMAT
|6,82
|42.183.596
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.157.259
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|245.245
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.673.207
|% 9,97
|
|GLRYH
|3,64
|12.455.037
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|IZFAS
|9,48
|41.213.137
|% -9,97
|
|TRILC
|47,94
|33.530.099
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|BJKAS
|10,17
|787.153.243
|% 9,95
|
|GARAN
|6,78
|667.904.625
|% -0,88
|
|SISE
|7,45
|584.379.685
|% 0,81
|
|THYAO
|12,55
|579.192.075
|% -2,33
|
|KRDMD
|7,45
|576.859.917
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,33
|572.707.988
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,93
|301.760.155
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|246.865.615
|% -0,91
|
|GARAN
|6,78
|667.904.625
|% -0,88
|
|TSKB
|1,41
|137.077.595
|% 0,00
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1380
|8,1461
|% 0,00
|
|Euro
|9,7027
|9,7152
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,1770
|11,2330
|% 0,13
|
|Frank
|8,7771
|8,8300
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1681
|2,1790
|% 0,09
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|20,88
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,07
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,47
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de