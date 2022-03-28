***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.03.2022 18:13
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 / 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.03.2022 tarihli toplantısında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 01.01.2022 / 31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013500
BIST
17:592.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,75
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
17:5914,8333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0027
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
17:5916,2776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0173
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
17:59923,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -10,24
|Açılış
|: 923,66
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GZNMI
|37,04
|81.906.045
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.089.154
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|200.944.690
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|72.269.949
|% -9,90
|
|KAPLM
|71,50
|45.072.623
|% -8,57
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|THYAO
|29,10
|3.977.546.321
|% 3,34
|
|SASA
|60,35
|2.372.203.064
|% 0,58
|
|KARSN
|5,17
|1.526.118.202
|% 4,44
|
|EREGL
|32,72
|1.250.028.354
|% -1,45
|
|KRDMD
|15,21
|1.229.150.667
|% -0,59
|
|ODAS
|1,82
|888.719.805
|% 8,33
|
|KARSN
|5,17
|1.526.118.202
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,34
|566.278.460
|% 2,63
|
|THYAO
|29,10
|3.977.546.321
|% 3,34
|
|YKBNK
|3,89
|483.598.002
|% -0,26
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8233
|14,8333
|% 0,02
|
|Euro
|16,2614
|16,2776
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,3459
|19,4429
|% -0,75
|
|Frank
|15,7925
|15,8876
|% -0,51
|
|Riyal
|3,9411
|3,9608
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-20,05
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-9,80
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|-8,71
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 500, 792 adet işlem
-
17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
-
17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem