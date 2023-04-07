***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2023 17:05
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 / 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
07.04.2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 01.01.2023 / 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133752
BIST
18:054.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 11,83
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.955
En Düşük
4.899
18:0519,2313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0200
|Açılış
|: 19,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
18:0521,0065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0272
|Açılış
|: 21,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
18:051.242,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.242,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|23,32
|109.044.901
|% 10,00
|
|MRSHL
|529,10
|15.709.919
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,60
|23.630.180
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|38.999.755
|% 9,97
|
|ONCSM
|116,30
|141.816.481
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,50
|127.311.201
|% -9,97
|
|KSTUR
|315,00
|869.305
|% -6,53
|
|POLTK
|2.065,00
|29.869.208
|% -6,32
|
|DITAS
|27,32
|18.439.227
|% -5,79
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|THYAO
|127,40
|2.805.774.922
|% 0,16
|
|ASTOR
|56,70
|2.193.545.147
|% -3,49
|
|EREGL
|34,86
|1.933.893.933
|% 0,06
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|EKGYO
|6,69
|1.536.067.336
|% 4,37
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|AKFYE
|15,17
|1.564.371.819
|% 1,13
|
|SKBNK
|2,49
|245.957.464
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,81
|1.126.570.545
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2221
|19,2313
|% -0,10
|
|Euro
|20,9804
|21,0065
|% -0,13
|
|Sterlin
|23,8220
|23,9414
|% -0,18
|
|Frank
|21,1736
|21,3011
|% -0,07
|
|Riyal
|5,1136
|5,1392
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,54
|
|Cumhuriyet
|8.489
|8.618
|46,00
|
|Tam
|8.517
|8.597
|34,00
|
|Yarım
|4.160
|4.207
|17,00
|
|Çeyrek
|2.080
|2.103
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|