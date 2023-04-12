***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
12.04.2023 18:05
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2027 yılına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanımızın 4.000.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısı onaylanmış ve Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12.04.2023 tarihinde tescil edilerek 12.04.2023 tarih ve 10810 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlan edilmiştir. Esas Sözleşmenin güncel hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 12/04/2023 12/04/2023 10810
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137002
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|BURVA
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|% 10,00
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|MARKA
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|13.617.499
|% 10,00
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|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
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|EDIP
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|31.127.174
|% 9,99
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|ONCSM
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|% -10,00
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|HEDEF
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|Sterlin
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|Frank
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|Riyal
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|1.252
|8,48
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|27,00
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|60,00
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|4.246
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|Çeyrek
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|2.123
|15,00
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|Gümüş.Ons
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|0,41
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