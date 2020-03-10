***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2019 / 31.12.2019 dönemi Y.K.Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826392BIST