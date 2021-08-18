***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2021 20:40
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959153
BIST
16:191.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,22
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:198,5215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0735
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:199,9830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0681
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:19490,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,48
|Açılış
|: 490,13
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:19
|PENTA
|88,85
|15.290.620
|% 14,94
|
|KTSKR
|52,65
|90.870.583
|% 12,89
|
|ESCAR
|20,14
|82.387.495
|% 10,24
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|DAGI
|4,16
|54.290.996
|% 9,76
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.538.432
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|BEYAZ
|8,81
|3.611.064
|% -6,28
|
|SUMAS
|78,75
|361.741
|% -5,69
|
|GENIL
|16,42
|211.248.570
|% 0,12
|
|KZBGY
|21,14
|192.038.440
|% 3,93
|
|VBTYZ
|26,54
|183.415.706
|% 4,24
|
|ODAS
|1,41
|148.075.955
|% 4,44
|
|TMSN
|18,97
|99.696.304
|% 5,98
|
|ODAS
|1,41
|148.075.955
|% 4,44
|
|GENIL
|16,42
|211.248.570
|% 0,12
|
|PEKGY
|0,93
|10.282.021
|% -1,06
|
|KZBGY
|21,14
|192.038.440
|% 3,93
|
|VBTYZ
|26,54
|183.415.706
|% 4,24
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5178
|8,5215
|% 0,87
|
|Euro
|9,9643
|9,9830
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,6132
|11,6714
|% 0,23
|
|Frank
|9,2478
|9,3035
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2642
|2,2755
|% 0,80
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|0,38
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,62
|
|Cumhuriyet
|3.252
|3.301
|19,00
|
|Tam
|3.237
|3.319
|20,17
|
|Yarım
|1.565
|1.605
|9,75
|
|Çeyrek
|785
|803
|4,88
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-1,92
|
Seans Raporu
16:19
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