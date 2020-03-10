***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -442.646 34.332 -174.355.600 6.293.290 138.565.367 138.565.367Transferler-428 6.293.718 -6.293.290Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)385.489 35.625.470 36.010.959 36.010.959Dönem Sonu Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -57.157 33.904 -168.061.882 35.625.470 174.576.326 174.576.326Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -57.157 33.904 -168.061.882 35.625.470 174.576.326 174.576.326Transferler35.625.470 -35.625.470Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.385.946 107.190.323 105.804.377 105.804.377Dönem Sonu Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.443.103 33.904 -132.436.412 107.190.323 280.380.703 280.380.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI47.131.441 9.551.651Dönem Karı (Zararı)107.190.323 35.625.470Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)107.190.323 35.625.470Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler54.770.374 49.003.705Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 15.189.263 5.831.819Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.148.329 6.464.656Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 2.148.329 6.464.656Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-426.681 2.122.204Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 205.930 255.538Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-632.611 1.866.666Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 63.619.570 36.406.689Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler63.927.917 36.965.306Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 -308.347 -558.617Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.672.322 4.951.299Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -29.506.662 -7.101.244Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler74.233 328.282İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-114.939.244 -75.154.041Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-53.718.519 -49.439.568İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-53.718.519 -49.439.568Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.494.263 -2.813.450İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.494.263 -2.813.450Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-63.105.969 -72.173.079Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.662.491 54.681.053İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.662.491 54.681.053Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.717.016 -5.408.997İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.717.016 -5.408.997Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları47.021.453 9.475.134Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -138.142 -49.065Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 248.130 125.582YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-46.438.921 -137.651.964Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,1 407.760 806.720Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri407.760 806.720Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -46.846.681 -138.458.684Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-46.846.681 -138.458.684FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-680.903 123.240.013Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri228.392.068 241.089.938Kredilerden Nakit Girişleri228.392.068 241.089.938Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-229.072.971 -117.849.925Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-155.723.226 -83.161.021Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-73.349.745 -34.688.904YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.617 -4.860.300NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.617 -4.860.300DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 437.060 5.297.360DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ448.677 437.060Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri28 448.677 437.060Ticari Alacaklar4,5 148.463.239 95.240.980İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 13.086.719 9.800.785İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 135.376.520 85.440.195Diğer Alacaklar6 7.284.460 6.597.377İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 7.284.460 6.597.377Stoklar7 277.850.159 214.744.190Peşin Ödenmiş Giderler8 7.219.464 4.924.308Diğer Dönen Varlıklar15 9.036.911 8.727.266ARA TOPLAM450.302.910 330.671.181TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR450.302.910 330.671.181DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar148.500Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller23 24.661.745 20.703.245Maddi Duran Varlıklar9 258.185.369 230.976.822Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 255.707 247.329Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 255.707 247.329Peşin Ödenmiş Giderler17.250Ertelenmiş Vergi Varlığı24 47.770.194 17.917.045Diğer Duran Varlıklar25.510.949 18.191.517TOPLAM DURAN VARLIKLAR356.383.964 288.201.708TOPLAM VARLIKLAR806.686.874 618.872.889KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar26 107.042.104 208.017.809İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar26 107.042.104 208.017.809Banka Kredileri26 95.099.067 197.049.757Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 11.943.037 10.968.052Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26 104.710.827 31.799.491İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26 104.710.827 31.799.491Banka Kredileri26 104.710.827 31.799.491Ticari Borçlar5 101.019.839 95.665.695İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 6.122.449İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 101.019.839 89.543.246Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 1.462.065 1.019.308Diğer Borçlar6 979.292 587.813İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 979.292 587.813Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 12.364.345 4.537.124İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 12.364.345 4.537.124Kısa Vadeli Karşılıklar1.928.635 3.155.719Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 385.368 172.025Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.543.267 2.983.694Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler715.963 660.404İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler715.963 660.404ARA TOPLAM330.223.070 345.443.363TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER330.223.070 345.443.363UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26 192.697.577 97.862.371İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar26 192.697.577 97.862.371Banka Kredileri26 163.627.525 61.348.528Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 29.070.052 36.513.843Uzun Vadeli Karşılıklar14 3.385.524 990.829Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 3.385.524 990.829TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER196.083.101 98.853.200TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER526.306.171 444.296.563ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar280.380.703 174.576.326Ödenmiş Sermaye16 272.650.000 272.650.000Sermaye Düzeltme Farkları1.894.212 1.894.212Paylara İlişkin Primler (İskontolar)121.459 121.459Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 30.927.217 32.313.163Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 30.927.217 32.313.163Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)32.370.320 32.370.320Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.443.103 -57.157Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 33.904 33.904Yasal Yedekler16 33.904 33.904Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-132.436.412 -168.061.882Net Dönem Karı veya Zararı107.190.323 35.625.470TOPLAM ÖZKAYNAKLAR280.380.703 174.576.326TOPLAM KAYNAKLAR806.686.874 618.872.889Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 641.160.628 373.985.924Satışların Maliyeti17 -458.856.399 -276.675.032TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)182.304.229 97.310.892BRÜT KAR (ZARAR)182.304.229 97.310.892Genel Yönetim Giderleri18 -9.809.607 -7.924.755Pazarlama Giderleri18 -27.091.319 -19.350.967Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.047.346 -652.483Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 16.395.276 20.817.792Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -10.411.212 -17.792.488ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)150.340.021 72.407.991Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-74.233 -328.282FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)150.265.788 72.079.709Finansman Gelirleri21 15.083.499 29.084.458Finansman Giderleri21 -87.665.626 -72.639.941SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)77.683.661 28.524.226Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 29.506.662 7.101.244Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 29.506.662 7.101.244SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)107.190.323 35.625.470DÖNEM KARI (ZARARI)107.190.323 35.625.470Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları107.190.323 35.625.470Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.385.946 385.489Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -1.732.433 494.217Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 346.487 -108.728Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi346.487 -108.728Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.385.946 385.489TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)105.804.377 36.010.959Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları105.804.377 36.010.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825907BIST