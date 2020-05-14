***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -57.584 34.332 -168.061.882 35.625.471 174.576.323 174.576.323Transferler35.625.471 -35.625.471Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-43.466 57.584 14.118 14.118Dönem Sonu Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.454 32.326.854 34.332 -132.436.412 11.684.652 186.275.092 186.275.092Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.443.103 33.904 -132.436.412 107.190.323 280.380.703 280.380.703Transferler107.190.322 -107.190.322Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-417.396 25.542.420 25.125.024 25.125.024Dönem Sonu Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.860.499 33.904 -25.246.090 25.542.420 305.505.726 305.505.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.571.496 -19.386.114Dönem Karı (Zararı)25.542.420 11.684.652Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.098.442 15.573.718Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.404.331 2.543.993Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.962.339 21.897Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.962.339Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler50.308Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-28.411Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.390.356 953.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler911.006Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.534.194 42.517Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-143.838Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.577.858 8.541.831Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15.340.676 10.520.873Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri118.954Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-762.818 -2.097.996Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.578.516 2.788.900Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler175.108 723.574Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler9.934İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.917.119 -46.558.362Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.954.181 -43.653.893İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-38.954.181 -43.653.893Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.213.593İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.213.593Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler78.047.004 76.116.762Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-25.308.694Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.860.200 -58.171.073İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-29.860.200 -58.171.073Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.936.149 -1.159.982İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.936.149 -1.159.982İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.618.518Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.067.182Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)8.685.700Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları42.723.743 -19.299.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-152.247 -86.122YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.015.265 -3.218.245Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-18.858Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-18.858Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.996.407 -3.218.245Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.996.407 -3.218.245FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.107.683 30.967.673Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-34.107.683 30.967.673Kredilerden Nakit Girişleri-34.107.683 30.967.673YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.448.548 8.363.314NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.448.548 8.363.314DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ448.677 4.462.441DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.897.225 12.825.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 4.897.225 448.677Ticari Alacaklar5 187.417.420 148.463.239İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13.086.719İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 187.417.420 135.376.520Diğer Alacaklar14.135.585 7.284.460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.135.585 7.284.460Stoklar6 199.803.155 277.850.159Peşin Ödenmiş Giderler7 18.210.270 7.219.464İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 18.210.270 7.219.464Diğer Dönen Varlıklar11 9.387.155 9.036.911İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 9.387.155 9.036.911ARA TOPLAM433.850.810 450.302.910TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR433.850.810 450.302.910DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller24.661.745 24.661.745Maddi Duran Varlıklar8 256.807.813 258.185.369Maddi Olmayan Duran Varlıklar234.264 255.707Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar234.264 255.707Ertelenmiş Vergi Varlığı47.699.863 47.770.194Diğer Duran Varlıklar18.569.601 25.510.949TOPLAM DURAN VARLIKLAR347.973.286 356.383.964TOPLAM VARLIKLAR781.824.096 806.686.874KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14 139.755.563 107.042.104İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14 139.755.563 107.042.104Banka Kredileri14 127.301.218 95.099.067Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 12.454.345 11.943.037Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 110.118.417 104.710.827İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 110.118.417 104.710.827Banka Kredileri14 110.118.417 104.710.827Ticari Borçlar5 70.396.821 101.019.839İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 70.396.821 101.019.839Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.055.774 1.462.065Diğer Borçlar1.059.647 979.292İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.059.647 979.292Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 7.662.280 12.364.345İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 7.662.280 12.364.345Kısa Vadeli Karşılıklar2.791.968 1.928.635Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar420.535 385.368Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.371.433 1.543.267Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler807.815 715.963İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler807.815 715.963ARA TOPLAM333.648.285 330.223.070TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER333.648.285 330.223.070UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14 138.388.040 192.697.577İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14 138.388.040 192.697.577Banka Kredileri14 109.766.000 163.627.525Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 28.622.040 29.070.052Uzun Vadeli Karşılıklar4.282.045 3.385.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.282.045 3.385.524TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER142.670.085 196.083.101TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER476.318.370 526.306.171ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar305.505.726 280.380.703Ödenmiş Sermaye272.650.000 272.650.000Sermaye Düzeltme Farkları1.894.212 1.894.212Paylara İlişkin Primler (İskontolar)121.459 121.459Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.509.821 30.927.217Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.509.821 30.927.217Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)32.370.320 32.370.320Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.860.499 -1.443.103Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33.904 33.904Yasal Yedekler33.904 33.904Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-25.246.090 -132.436.412Net Dönem Karı veya Zararı25.542.420 107.190.323TOPLAM ÖZKAYNAKLAR305.505.726 280.380.703TOPLAM KAYNAKLAR781.824.096 806.686.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 216.205.547 156.007.922Satışların Maliyeti12 -161.573.171 -114.781.503TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)54.632.376 41.226.419BRÜT KAR (ZARAR)54.632.376 41.226.419Genel Yönetim Giderleri-2.850.030 -2.198.264Pazarlama Giderleri-8.754.089 -6.054.518Araştırma ve Geliştirme Giderleri-239.361 -220.240Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.904.652 3.670.033Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.952.182 -2.414.904ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.741.366 34.008.526Yatırım Faaliyetlerinden Giderler9.934TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-50.308FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)45.751.300 33.958.218Finansman Gelirleri13 1.856.922 6.265.392Finansman Giderleri13 -21.890.694 -27.815.384SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.717.528 12.408.226Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-175.108 -723.574Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-175.108 -723.574SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.542.420 11.684.652DÖNEM KARI (ZARARI)25.542.420 11.684.652Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları25.542.420 11.684.652Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-417.396 -43.466Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-521.745Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler104.349 -43.466Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi104.349 -43.466Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-417.396 -43.466TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.125.024 11.641.186Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.125.024 11.641.186http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844860BIST