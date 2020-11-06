***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -57.584 34.332 -168.061.882 35.625.471 174.576.323 174.576.323Transferler12.905 35.625.471 -35.625.471 12.905 12.905Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)92.538.404 92.538.404 92.538.404Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.180.226 57.584 -255.979 -1.378.621 -1.378.621Dönem Sonu Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.454 31.190.094 47.237 -132.692.390 92.538.404 265.749.010 265.749.010Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.443.103 33.904 -132.436.412 107.190.323 280.380.703 280.380.703Transferler19.289 107.171.034 -107.190.323Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-78.483 103.488.047 103.409.564 103.409.564Dönem Sonu Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.521.586 53.193 -25.265.378 103.488.047 383.790.267 383.790.267Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.077.413 -38.004.025Dönem Karı (Zararı)103.488.047 92.538.404Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler56.533.620 -4.208.370Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.281.430 5.617.982Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler689.134 1.078.769Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler689.134 1.078.769Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.576.751 1.499.917Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-152.713 10.734Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.729.464 1.489.183Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler40.404.323 6.515.092Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler43.809.719 11.989.459Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-3.405.396 -5.474.367Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.110.636 8.628.100Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-6.528.654 -27.548.230İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-130.649.070 -126.239.480Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.843.727 -80.961.929İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-57.843.727 -80.961.929Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.461.611 -10.356.375İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.461.611 -10.356.375Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-186.085.273 -95.069.695Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler127.840.439 53.528.181İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)127.840.439 53.528.181Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.901.102 6.620.338İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.901.102 6.620.338Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları29.372.597 -37.909.446Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-307.837 -283.223Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12.653 188.644YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-41.138.303 -26.661.393Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.690.830 180.000Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.690.830 180.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.829.133 -26.841.393Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.829.133 -26.841.393FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.890.271 68.590.083Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri351.379.048 216.533.520Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri351.379.048 216.533.520Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-283.588.962 -134.546.944Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-283.588.962 -134.546.944Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları22.793.338 -1.407.034Ödenen Faiz-40.693.153 -11.989.459YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.829.381 3.924.665NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.829.381 3.924.665DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 448.677 437.060DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 38.278.058 4.361.725Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 38.278.058 448.677Ticari Alacaklar4 205.916.893 148.463.239İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 13.086.719İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 205.916.893 135.376.520Diğer Alacaklar9.571.634 7.284.460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.571.634 7.284.460Stoklar6 463.935.432 277.850.159Peşin Ödenmiş Giderler7 6.417.442 7.219.464İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 6.417.442 7.219.464Diğer Dönen Varlıklar11 10.979.369 9.036.911İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 10.979.369 9.036.911ARA TOPLAM735.098.828 450.302.910TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR735.098.828 450.302.910DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller24.218.825 24.661.745Maddi Duran Varlıklar235.995.622 203.933.685Diğer Maddi Duran Varlıklar8 235.995.622 203.933.685Kullanım Hakkı Varlıkları71.590.332 54.251.684Maddi Olmayan Duran Varlıklar186.972 255.707Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar186.972 255.707Ertelenmiş Vergi Varlığı54.318.468 47.770.194Diğer Duran Varlıklar11 43.544.951 25.510.949İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 43.544.951 25.510.949TOPLAM DURAN VARLIKLAR429.855.170 356.383.964TOPLAM VARLIKLAR1.164.953.998 806.686.874KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar211.405.455 95.099.067İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar211.405.455 95.099.067Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar14 211.405.455 95.099.067Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları77.674.390 116.653.864İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları77.674.390 116.653.864Kiralama İşlemlerinden Borçlar20.841.719 11.943.037Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 56.832.671 104.710.827Ticari Borçlar225.439.383 101.019.839İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15.894.218İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 209.545.165 101.019.839Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.141.358 1.462.065Diğer Borçlar1.812.720 979.292İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.812.720 979.292Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14.388.615 12.364.345Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14.388.615 12.364.345Kısa Vadeli Karşılıklar2.091.386 1.928.635Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar546.263 385.368Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.545.123 1.543.267Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.406.811 715.963İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.406.811 715.963ARA TOPLAM538.360.118 330.223.070TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER538.360.118 330.223.070UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar237.540.559 192.697.577İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar237.540.559 192.697.577Kiralama İşlemlerinden Borçlar43.166.578 29.070.052Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar14 194.373.981 163.627.525Diğer Borçlar771.367İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar771.367Uzun Vadeli Karşılıklar4.491.687 3.385.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.491.687 3.385.524TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER242.803.613 196.083.101TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER781.163.731 526.306.171ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar383.790.267 280.380.703Ödenmiş Sermaye272.650.000 272.650.000Sermaye Düzeltme Farkları1.894.212 1.894.212Paylara İlişkin Primler (İskontolar)121.459 121.459Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.848.734 30.927.217Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.848.734 30.927.217Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)