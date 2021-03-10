***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -57.157 33.904 -168.061.882 35.625.470 174.576.326 174.576.326Transferler35.625.470 -35.625.470Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.385.946 107.190.323 105.804.377 105.804.377Dönem Sonu Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.443.103 33.904 -132.436.412 107.190.323 280.380.703 280.380.703Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.443.103 33.904 -132.436.412 107.190.323 280.380.703 280.380.703Transferler19.289 107.171.034 -107.190.323Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)139.739.876 471.642 127.897.705 268.109.223 268.109.223Dönem Sonu Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -971.461 53.193 -25.265.378 127.897.705 548.489.926 548.489.926Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.661.196 47.131.441Dönem Karı (Zararı)127.897.705 107.190.323Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)127.897.705 107.190.323Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler116.767.380 54.770.374Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 21.116.022 15.189.263Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler297.796 1.839.982Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 2.396.653 2.148.329Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.753.255Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 -345.602 -308.347Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.957.670 -426.681Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -312.063 205.930Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.269.733 -632.611Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler56.562.192 63.927.917Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 56.562.192 63.927.917Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler35.856.683 3.672.322Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 1.605.278 -29.506.662Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.628.261 74.233İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-167.086.188 -114.939.244Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.013.114 -53.718.519İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-32.013.114 -53.718.519Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.129.568 -12.494.263İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-33.129.568 -12.494.263Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-162.615.391 -63.105.969Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler60.267.790 5.662.491İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)60.267.790 5.662.491Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler404.095 8.717.016İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)404.095 8.717.016Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları77.578.897 47.021.453Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -249.236 -138.142Vergi İadeleri (Ödemeleri)-63.597Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 395.132 248.130YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-51.613.929 -46.438.921Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.052.742 407.760Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.052.742 407.760Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-55.666.671 -46.846.681Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -55.666.671 -46.846.681FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.475.353 -680.903Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri347.255.304 228.392.068Kredilerden Nakit Girişleri347.255.304 228.392.068Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-273.614.510 -155.723.226Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-273.614.510 -155.723.226Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.029.178 -8.471.842Ödenen Faiz-58.086.969 -64.877.903YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.571.914 11.617NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.571.914 11.617DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27 448.677 437.060DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27 21.020.591 448.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri28 21.020.591 448.677Ticari Alacaklar177.684.568 148.463.239İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13.086.719İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 177.684.568 135.376.520Diğer Alacaklar13.934.824 7.284.460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 13.934.824 7.284.460Stoklar7 440.465.550 277.850.159Peşin Ödenmiş Giderler12.239.052 6.227.485İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 12.239.052 6.227.485Diğer Dönen Varlıklar10.139.595 9.036.911İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 10.139.595 9.036.911ARA TOPLAM675.484.180 449.310.931TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR675.484.180 449.310.931DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller22 26.415.000 24.661.745Maddi Duran Varlıklar411.733.472 203.933.685Diğer Maddi Duran Varlıklar9 411.733.472 203.933.685Kullanım Hakkı Varlıkları71.039.062 54.251.684Maddi Olmayan Duran Varlıklar119.816 255.707Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 119.816 255.707Peşin Ödenmiş Giderler2.857.540 991.979İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 2.857.540 991.979Ertelenmiş Vergi Varlığı23 17.567.594 47.770.194Diğer Duran Varlıklar43.010.341 25.510.949İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15 43.010.341 25.510.949TOPLAM DURAN VARLIKLAR572.742.825 357.375.943TOPLAM VARLIKLAR1.248.227.005 806.686.874KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar188.651.634 95.099.067İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar188.651.634 95.099.067Banka Kredileri25 188.651.634 95.099.067Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları105.226.574 116.653.864İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları105.226.574 116.653.864Banka Kredileri25 84.741.743 104.710.827Kiralama İşlemlerinden Borçlar25 20.484.831 11.943.037Ticari Borçlar160.942.026 101.019.839İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 160.942.026 101.019.839Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 2.131.721 1.462.065Diğer Borçlar2.189.620 979.292İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 2.189.620 979.292Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10.640.426 12.364.345Diğer Sözleşme Yükümlülükleri8 10.640.426 12.364.345Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 63.597Kısa Vadeli Karşılıklar2.441.299 1.543.267Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.441.299 1.543.267Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler579.692 715.963İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 579.692 715.963ARA TOPLAM472.866.589 329.837.702TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER472.866.589 329.837.702UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar221.878.749 192.697.577İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar221.878.749 192.697.577Banka Kredileri25 181.947.427 163.627.525Kiralama İşlemlerinden Borçlar25 39.610.618 29.070.052Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar320.704Uzun Vadeli Karşılıklar4.991.741 3.770.892Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 4.991.741 3.770.892TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER226.870.490 196.468.469TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER699.737.079 526.306.171ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar548.489.926 280.380.703Ödenmiş Sermaye16 272.650.000 272.650.000Sermaye Düzeltme Farkları16 1.894.212 1.894.212Paylara İlişkin Primler (İskontolar)121.459 121.459Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)171.138.735 30.927.217Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)171.138.735 30.927.217Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 172.110.196 32.370.320Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-971.461 -1.443.103Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler53.193 33.904Diğer Kısıtlanmış Yedekler16 53.193 33.904Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-25.265.378 -132.436.412Net Dönem Karı veya Zararı127.897.705 107.190.323TOPLAM ÖZKAYNAKLAR548.489.926 280.380.703TOPLAM KAYNAKLAR1.248.227.005 806.686.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 821.439.973 641.160.628Satışların Maliyeti17 -577.793.401 -458.856.399TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)243.646.572 182.304.229BRÜT KAR (ZARAR)243.646.572 182.304.229Genel Yönetim Giderleri18 -12.010.261 -9.809.607Pazarlama Giderleri18 -43.471.516 -27.091.319Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.645.531 -1.047.346Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 33.172.794 16.395.276Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -16.023.173 -10.411.212ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)203.668.885 150.340.021Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21.2 12.839.700Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21.2 -9.152.173 -74.233FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)207.356.412 150.265.788Finansman Gelirleri21 11.124.222 15.083.499Finansman Giderleri21 -88.977.651 -87.665.626SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)129.502.983 77.683.661Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.605.278 29.506.662Dönem Vergi (Gideri) Geliri-63.597Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -1.541.681 29.506.662SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)127.897.705 107.190.323DÖNEM KARI (ZARARI)127.897.705 107.190.323Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları127.897.705 107.190.323Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar471.642 -1.385.946Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 589.553 -1.732.433Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-117.911 346.487Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 -117.911 346.487Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar139.739.876Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)139.739.876Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)23 168.282.884Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri23 -28.543.008DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)140.211.518 -1.385.946TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)268.109.223 105.804.377Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları268.109.223 105.804.377http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917130BIST