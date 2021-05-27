***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.443.103 33.904 -132.436.412 107.190.323 280.380.703 280.380.703Transferler107.190.322 -107.190.322Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-417.396 25.542.420 25.125.024 25.125.024Dönem Sonu Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.860.499 33.904 -25.246.090 25.542.420 305.505.726 305.505.726Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -971.461 53.193 -25.265.378 127.897.705 548.489.926 548.489.926Transferler9.026 127.888.679 -127.897.705Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-64.086 -64.086 -64.086Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)659.737 9.360.672 10.020.409 10.020.409Dönem Sonu Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -311.724 62.219 102.559.215 9.360.672 558.446.249 558.446.249Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.334.729 42.571.496Dönem Karı (Zararı)9.360.672 25.542.420Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.658.418 26.098.442Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.337.463 5.404.331Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.962.339Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.962.339Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.413.345 1.390.356Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-48.141 1.534.194Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.461.486 -143.838Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.184.611 14.577.858Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.184.611 15.340.676Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-762.818Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.752.584 2.578.516Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler208.254 175.108Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-237.839 9.934İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.638.683 -8.917.119Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-89.802 -38.954.181İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-89.802 -38.954.181Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.990.880 -13.213.593İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.990.880 -13.213.593Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler83.902.957 78.047.004Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-104.725.817 -29.860.200İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-104.725.817 -29.860.200Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.283.099 -4.936.149İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12.283.099 -4.936.149Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.380.407 42.723.743Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-62.309 -152.247Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16.631YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.083.089 -4.015.265Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri665.580 -18.858Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri665.580 -18.858Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.748.669 -3.996.407Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.748.669 -3.996.407FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.281.882 -34.107.683Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-20.458.782 -34.107.683Kredilerden Nakit Girişleri-20.458.782 -34.107.683Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.257.295Ödenen Faiz-2.565.805YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.030.242 4.448.548NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.030.242 4.448.548DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.020.591 448.677DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.990.349 4.897.225Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 7.990.349 21.020.591Ticari Alacaklar5 177.757.739 177.684.568İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 177.757.739 177.684.568Diğer Alacaklar14.926.710 13.934.824İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.926.710 13.934.824Stoklar6 356.562.593 440.465.550Peşin Ödenmiş Giderler7 16.340.495 12.239.052İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 16.340.495 12.239.052Diğer Dönen Varlıklar11 13.027.920 10.139.595İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 13.027.920 10.139.595ARA TOPLAM586.605.806 675.484.180TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR586.605.806 675.484.180DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller26.415.000 26.415.000Maddi Duran Varlıklar8 411.477.055 411.733.472Diğer Maddi Duran Varlıklar8 411.477.055 411.733.472Kullanım Hakkı Varlıkları69.070.629 71.039.062Maddi Olmayan Duran Varlıklar173.409 119.816Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar173.409 119.816Peşin Ödenmiş Giderler2.857.540İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.857.540Ertelenmiş Vergi Varlığı17.491.715 17.567.594Diğer Duran Varlıklar34.598.036 43.010.341İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar34.598.036 43.010.341TOPLAM DURAN VARLIKLAR559.225.844 572.742.825TOPLAM VARLIKLAR1.145.831.650 1.248.227.005KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14 181.776.642 188.651.634İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14 181.776.642 188.651.634Banka Kredileri14 181.776.642 188.651.634Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 107.257.196 105.226.574İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları107.257.196 105.226.574Banka Kredileri14 86.929.612 84.741.743Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 20.327.584 20.484.831Ticari Borçlar5 56.216.209 160.942.026İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 56.216.209 160.942.026Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.135.616 2.131.721Diğer Borçlar2.259.220 2.189.620İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.259.220 2.189.620Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 22.445.859 10.640.426İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 22.445.859 10.640.426Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü63.597Kısa Vadeli Karşılıklar2.752.416 2.441.299Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.752.416 2.441.299Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler610.706 579.692İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler610.706 579.692ARA TOPLAM375.453.864 472.866.589TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER375.453.864 472.866.589UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar206.047.265 221.878.749İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar206.047.265 221.878.749Banka Kredileri14 170.805.502 181.947.427Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 35.161.590 39.610.618Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar80.173 320.704Uzun Vadeli Karşılıklar5.884.272 4.991.741Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar5.884.272 4.991.741TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER211.931.537 226.870.490TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER587.385.401 699.737.079ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar558.446.249 548.489.926Ödenmiş Sermaye272.650.000 272.650.000Sermaye Düzeltme Farkları1.894.212 1.894.212Paylara İlişkin Primler (İskontolar)121.459 121.459Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)171.798.472 171.138.735Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)171.798.472 171.138.735Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)172.110.196 172.110.196Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-311.724 -971.461Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler62.219 53.193Diğer Kısıtlanmış Yedekler62.219 53.193Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları102.559.215 -25.265.378Net Dönem Karı veya Zararı9.360.672 127.897.705TOPLAM ÖZKAYNAKLAR558.446.249 548.489.926TOPLAM KAYNAKLAR1.145.831.650 1.248.227.005Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 177.836.238 216.205.547Satışların Maliyeti12 -142.174.253 -161.573.171TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.661.985 54.632.376BRÜT KAR (ZARAR)35.661.985 54.632.376Genel Yönetim Giderleri-3.943.715 -2.850.030Pazarlama Giderleri-12.356.897 -8.754.089Araştırma ve Geliştirme Giderleri-512.624 -239.361Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13.000.841 5.904.652Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-11.386.552 -2.952.182ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.463.038 45.741.366Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler374.756 9.934FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.837.794 45.751.300Finansman Gelirleri13 3.443.674 1.856.922Finansman Giderleri13 -14.712.542 -21.890.694SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.568.926 25.717.528Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-208.254 -175.108Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-208.254 -175.108SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.360.672 25.542.420DÖNEM KARI (ZARARI)9.360.672 25.542.420Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.360.672 25.542.420Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar659.737 -417.396Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)824.671 -521.745Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-164.934 104.349Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-164.934 104.349Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)659.737 -417.396TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.020.409 25.125.024Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.020.409 25.125.024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938464BIST