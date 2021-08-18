***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.443.103 33.904 -132.436.412 107.190.323 280.380.703 280.380.703Transferler19.289 107.171.034 -107.190.323Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-154.077 48.535.598 48.381.521 48.381.521Dönem Sonu Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.597.180 53.193 -25.265.378 48.535.598 328.762.224 328.762.224Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -971.461 53.193 -25.265.378 127.897.705 548.489.926 548.489.926Transferler1.461.739 126.435.966 -127.897.705Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)367.544 35.784.068 36.151.612 36.151.612Dönem Sonu Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -603.917 1.514.932 101.170.588 35.784.068 584.641.538 584.641.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI64.068.056 109.729.362Dönem Karı (Zararı)35.784.068 48.535.598Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)35.784.068 48.535.598Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler36.067.809 38.117.936Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.406.560 8.870.474Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.031.762 689.133Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.031.762 689.133Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler783.095 1.219.104Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-616.081 102.087Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.399.176 1.117.017Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.723.993 28.583.227Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 30.156.200 28.800.933Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.432.207 -217.706Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.372.100 3.110.482Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.095.722 -4.514.566Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-537.699 160.082Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-537.699 160.082İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.721.227 23.383.665Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.580.931 -19.976.131İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-57.580.931 -19.976.131Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler133.934.349 71.703.726Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-96.375.976 -88.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-96.375.976 -88.109İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.301.331 -28.255.821Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)6.704.396 -22.720.662Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5.596.935 -5.535.159Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları64.130.650 110.037.199Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-62.594 -307.837YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.623.670 -10.499.429Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-17.623.670 -10.499.429Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-19.419.039 -11.490.983Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.795.369 991.554FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-64.648.291 -82.749.281Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri276.129.660 256.705.458Kredilerden Nakit Girişleri276.129.660 256.705.458Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-311.365.714 -311.920.297Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-304.084.030 -304.206.247Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-7.281.684 -7.714.050Ödenen Faiz-29.412.237 -27.534.442YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.203.905 16.480.652NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.203.905 16.480.652DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 21.020.591 448.677DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.816.686 16.929.329Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.816.686 21.020.591Ticari Alacaklar5 236.297.261 177.684.568İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 236.297.261 177.684.568Diğer Alacaklar11.444.814 13.934.824İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.444.814 13.934.824Stoklar6 306.531.201 440.465.550Peşin Ödenmiş Giderler7 14.085.148 12.239.052İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 14.085.148 12.239.052Diğer Dönen Varlıklar11 19.566.382 10.139.595İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 19.566.382 10.139.595ARA TOPLAM590.741.492 675.484.180TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR590.741.492 675.484.180DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 26.415.000 26.415.000Maddi Duran Varlıklar8 422.685.293 411.733.472Diğer Maddi Duran Varlıklar8 422.685.293 411.733.472Kullanım Hakkı Varlıkları68.910.793 71.039.062Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 120.995 119.816Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 120.995 119.816Peşin Ödenmiş Giderler3.327.726 2.857.540İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.327.726 2.857.540Ertelenmiş Vergi Varlığı16.545.809 17.567.594Diğer Duran Varlıklar26.887.063 43.010.341İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 26.887.063 43.010.341TOPLAM DURAN VARLIKLAR564.892.679 572.742.825TOPLAM VARLIKLAR1.155.634.171 1.248.227.005KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar188.004.335 188.651.634İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar188.004.335 188.651.634Banka Kredileri14 188.004.335 188.651.634Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları115.093.037 105.226.574İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları115.093.037 105.226.574Banka Kredileri14 93.677.893 84.741.743Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 21.415.144 20.484.831Ticari Borçlar63.133.843 160.942.026İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 63.133.843 160.942.026Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.126.130 2.131.721Diğer Borçlar2.809.310 2.189.620İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.809.310 2.189.620Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14.649.043 10.640.426Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14.649.043 10.640.426Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü63.597Kısa Vadeli Karşılıklar1.821.672 2.441.299Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.821.672 2.441.299Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler846.326 579.692İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 846.326 579.692ARA TOPLAM389.483.696 472.866.589TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER389.483.696 472.866.589UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar175.544.612 221.878.749İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar175.544.612 221.878.749Banka Kredileri14 143.332.106 181.947.427Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 32.212.506 39.610.618Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar320.704Uzun Vadeli Karşılıklar5.964.325 4.991.741Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar5.964.325 4.991.741TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER181.508.937 226.870.490TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER570.992.633 699.737.079ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar584.641.538 548.489.926Ödenmiş Sermaye15 272.650.000 272.650.000Sermaye Düzeltme Farkları15 1.894.212 1.894.212Paylara İlişkin Primler (İskontolar)121.459 121.459Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)171.506.279 171.138.735Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)171.506.279 171.138.735Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)172.110.196 172.110.196Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-603.917 -971.461Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.514.932 53.193Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.514.932 53.193Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları101.170.588 -25.265.378Net Dönem Karı veya Zararı35.784.068 127.897.705TOPLAM ÖZKAYNAKLAR584.641.538 548.489.926TOPLAM KAYNAKLAR1.155.634.171 1.248.227.005Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 399.019.159 410.429.141 221.182.921 194.223.594Satışların Maliyeti12 -297.279.066 -305.929.152 -155.104.813 -144.355.981TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)101.740.093 104.499.989 66.078.108 49.867.613BRÜT KAR (ZARAR)101.740.093 104.499.989 66.078.108 49.867.613Genel Yönetim Giderleri-9.454.671 -5.626.472 -5.510.956 -2.776.442Pazarlama Giderleri-27.406.021 -18.326.992 -15.049.124 -9.572.903Araştırma ve Geliştirme Giderleri-857.005 -546.962 -344.381 -307.601Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.212.920 10.464.624 6.461.530 4.559.972Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-10.232.507 -4.272.922 -1.095.406 -1.320.740ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)71.002.809 86.191.265 50.539.771 40.449.899Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler601.987 105.040 363.689 95.106Yatırım Faaliyetlerinden Giderler136.458 -160.082 -160.082FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)71.741.254 86.136.223 50.903.460 40.384.923Finansman Gelirleri13 5.691.520 2.553.336 2.247.846 696.414Finansman Giderleri13 -40.552.984 -44.668.527 -25.840.442 -22.777.833SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.879.790 44.021.032 27.310.864 18.303.504Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.095.722 4.514.566 -887.468 4.689.674Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.095.722 4.514.566 -887.468 4.689.674SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.784.068 48.535.598 26.423.396 22.993.178DÖNEM KARI (ZARARI)35.784.068 48.535.598 26.423.396 22.993.178Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları35.784.068 48.535.598 26.423.396 22.993.178Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar459.430 -192.596 -365.241 329.149Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)459.430 -192.596 -365.241 329.149Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-91.886 38.519 73.048 -65.830DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)367.544 -154.077 -292.193 263.319TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.151.612 48.381.521 26.131.203 23.256.497Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları36.151.612 48.381.521 26.131.203 23.256.497http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959152BIST