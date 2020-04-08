***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 08.04.2020 Tarihli Genel Kurul Toplantı SonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 12.03.2020Genel Kurul Tarihi 08.04.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe TORBALIAdres Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - 2019 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi,8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2019 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümarul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önerge ile yapılan açık oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Hakan ÇIBUK'u, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Serhat ÇAKIR'ı görevlendirdiğini belirtti.Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra toplantı başkanı söz konusu faaliyet raporu hakkında özet bir bigi sundu ve söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.4. Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Sayın Mehmet KAVAZOĞLU Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı Konsolide Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN söz konusu Konsolide Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2019 yılı Konsolide Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi.6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.7. Gündemin 7. maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 12.03.2020 tarih ve 02/04 sayılı "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümlerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda 107.190.323 TL, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 72.876.729,66 TL oluşan net dönem kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine" ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.8. Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Ebgü Senem DEMİRKAN ve Bülent BİRCAN'ın seçilmesine ilişkin teklifleri ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.9. Gündemin 9. maddesine geçilerek Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.400.- TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.10. Gündemin 10. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 24.03.2020 tarih 03/01 toplantı kararı ile teklif edilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.11. Gündemin 11. maddesi gereği, 2019 yılı hesap dönemi içerisinde 142.819 TL bağış ve yardım yapıldığı ve tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki şekilde bilgi verildi.2019 Yılı hesap dönemi içerisinde toplam 142.819 TL bağış ve yardım yapılmıştır.Lösemili Çocuklar Vakfı 80.451 TLİstanbul Eğitim Vakfı 37.368 TLTorbalı Spor Derneği 25.000 TLCem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL'un 2020 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının 10 binde 5'ine (5/10.000) kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.12. Gündemin 12. maddesine ilişkin olarak Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.13. Gündemin 13. maddesine ilişkin olarak 2020 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.14. Gündemin 14. maddesine ilişkin olarak 2019 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.15. Gündemin 15. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı / İZMİR adresinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836415BIST