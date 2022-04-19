***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 10.03.2022Genel Kurul Tarihi 06.04.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe TORBALIAdres Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı / İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.4 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.7 - Şirketin güncellenen Kâr Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması.8 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.9 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi.15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önerge ile yapılan açık oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Hakan ÇIBUK'u, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Serhat ÇAKIR'ı görevlendirdiğini belirtti.Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN Şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgi sundu. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.4. Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Osman Gökay ÖNOL Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı Konsolide Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi tarafından önerge verildi. Verilen önerge 95.809 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.403.015,906 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN söz konusu Konsolide Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2021 yılı Konsolide Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar 95.809 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.403.015,906 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı kabul edildi.6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı 95.809 TL'lik payın ret oyuna karşılık oy kullanmaya hakkı olan diğer ortakların kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri ibrada oy kullanmamışlardır.7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 10.03.2022 tarih ve 02/04 sayılı yönetim kurulu kararı ile güncellenen "Kar Dağıtım Politikası"nın Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN "Kar Dağıtım Politikası" üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Pay Sahiplerimizden Sayın Uğur Öney Kar Dağıtım Politikasının kalıcı hale gelmesini temenni ettiklerini bildirdi. Ayrıca, temettü beklentisinin de yüksek olduğunu belirtti. Toplantı Başkanı, "Kar Dağıtım Politikasını Genel Kurul"un onayına sundu. Kar Dağıtım Politikası oy birliği ile kabul edildi.8. Gündemin 8. maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 02/03 sayılı kararı ile teklif edilen "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda dönem karı 182.092.847 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 193.461.345 TL net dönem kârı mevcuttur. Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2021 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına ve genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına" ilişkin önerisi 211.000 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.287.824,906 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.9. Gündemin 9. maddesi ile ilgili olarak Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulunun 28.03.2022 tarih ve 03/01-03/02 sayılı kararları ile teklif edilen Sayın Gül SAĞIR AYDIN vdenetimi için Yönetim Kurulu'nun 28.03.2022 tarih ve 04/01 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu 95.809 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.403.015,906 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.12. Gündemin 12. maddesi gereği, 2021 yılı hesap dönemi içerisinde 6.492 TL bağış ve yardım yapıldığı ve tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki şekilde bilgi verildi.2021 Yılı hesap dönemi içerisinde toplam 6.492 TL Lösemili Çocuklar Vakfına bağış yapılmıştır.Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL'un 2022 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının 10 binde 5'ine (5/10.000) kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 95.809 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.403.015,906 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.13. Gündemin 13. maddesine ilişkin olarak Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.14. Gündemin 14. maddesine ilişkin olarak 2022 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine oy birliği ile kabul edildi.15. Gündemin 15. maddesine ilişkin olarak 2021 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.16. Gündemin 16. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Pay Sahiplerimizden Sayın Uğur Öney olası gıda krizine karşı alınan önlemleri sordu. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sedat Erkul her yıl 9.300-10.000 arasında değişen çiftçi ile sözleşmeli olarak çalışılmakta olduğunu belirtti. Kuraklık ve diğer konularda önlemlerimizi yıllar itibarıyla almaya devam ediyoruz. Şu an üç Fabrikada faaliyet göstermekteyiz. Niğde-Bor'da inşaatı devam etmekte olan dördüncü Fabrika'nın ise 2022 yılı yaz sezonunda salça üretimi ile faaliyete başlamasını planladığımızı bildirdi. Bu şekilde kuraklık ve bunun gibi konularda önlem almış bulunuyoruz diye ifade etti.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 11.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı 06 04 2022.pdf - TutanakEK: 2 Toplantı Hazirunu 06 04 2022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar06.04.2022 tarihinde yapılan 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 11.04.2022 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 18.04.2022 tarih ve 10561 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022137BIST