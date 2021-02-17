***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteTORBALI VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2020 4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLEN GELİR TABLOSUMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarEkteki Gelir Tablosu 2020 yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Torbalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910469BIST