***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 / 30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteTorbalı Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2021Açıklamalar2021 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Torbalı Vergi Dairesine verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzelenmemiş mali tablo ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958694BIST