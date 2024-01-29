***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
29.01.2024 15:22
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.07.2023 tarihli açıklamamıza konu olan Şirketimiz tarafından 5.000.000.000 TL (Beşmilyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/123 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243264
BIST
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17:428.466
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 119,84
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
17:4230,3516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2517
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
17:4232,8264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1164
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
17:421.975,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 22,27
|Açılış
|: 1.975,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.988,46
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler17:42
|PKART
|57,20
|27.224.857
|% 10,00
|
|POLTK
|19.197,50
|152.342.963
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|1.422.486
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|65.324.856
|% 10,00
|
|AZTEK
|158,60
|350.840.276
|% 9,99
|
|VKFYO
|27,08
|121.347.439
|% -8,82
|
|ISBTR
|502.000,00
|1.052.000
|% -8,73
|
|SNPAM
|78,50
|4.991.430
|% -7,86
|
|GARFA
|111,70
|119.112.242
|% -5,26
|
|YGYO
|4,56
|48.339.074
|% -5,20
|
|THYAO
|274,50
|13.753.246.417
|% 5,58
|
|TUPRS
|152,80
|4.388.512.316
|% 3,52
|
|PGSUS
|762,00
|3.616.411.936
|% 2,21
|
|EREGL
|43,68
|3.517.681.571
|% 0,88
|
|ASELS
|51,20
|3.512.323.897
|% 4,11
|
|EKGYO
|10,21
|3.061.472.922
|% -0,78
|
|ZOREN
|4,71
|1.198.598.265
|% 4,43
|
|TSPOR
|1,59
|246.605.307
|% -2,09
|
|YKBNK
|21,26
|2.952.720.645
|% -2,30
|
|AKFGY
|2,05
|256.148.531
|% -1,44
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3454
|30,3516
|% 0,84
|
|Euro
|32,8151
|32,8264
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,3651
|38,5575
|% 0,65
|
|Frank
|34,9534
|35,1640
|% 0,74
|
|Riyal
|8,0704
|8,1109
|% 0,85
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,83
|% 0,66
|
|Platin
|922,69
|925,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,36
|973,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,77
|81,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,88
|2.024,32
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:42
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-
17:58MOBTL
Yüzde 5.94 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 004, 464 adet işlem
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17:57ZEDUR
Yüzde 6.43 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 911 adet işlem
-
17:56OSMEN
Yüzde 5.43 oranında artışla 215.40 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 655 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 89 artarak (% 1.33 ) 7, 468
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, PKART, SKYMD, IDEAS, CMBTN, SDTTR, CATES, SELGD, DIRIT, SEKUR