***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 26.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 28.07.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.01.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.01.2025Ek Açıklamalar28.07.2023 tarihli açıklamamıza konu olan Şirketimiz tarafından 5.000.000.000 TL (Beşmilyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/123 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243257BIST