***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.01.2024 14:47
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.07.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.01.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.01.2025
Ek Açıklamalar
28.07.2023 tarihli açıklamamıza konu olan Şirketimiz tarafından 5.000.000.000 TL (Beşmilyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/123 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243257
BIST