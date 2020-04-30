***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2020 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi gereğince Şirketimizin ilişkili taraflarından Tukaş Dış Ticaret A.Ş.'ye yapılan yaygın ve süreklilik arz eden satış işlemlerinin 2020 hesap döneminde de Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda Tukaş Dış Ticaret A.Ş. kanalıyla gerçekleştirilen yurtdışı ürün satışı işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Bu anlamda ilişkili taraflar ve bağlı ortaklıklarla olan varlık ve hizmet alış-satış ile yükümlülük transferi işlemlerimiz, önümüzdeki yıllarda da Şirketimizin faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini esas almak koşulu ile emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde devam edecektir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841836BIST