***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
30.04.2020 18:10
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2020 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi gereğince Şirketimizin ilişkili taraflarından Tukaş Dış Ticaret A.Ş.'ye yapılan yaygın ve süreklilik arz eden satış işlemlerinin 2020 hesap döneminde de Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda Tukaş Dış Ticaret A.Ş. kanalıyla gerçekleştirilen yurtdışı ürün satışı işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu anlamda ilişkili taraflar ve bağlı ortaklıklarla olan varlık ve hizmet alış-satış ile yükümlülük transferi işlemlerimiz, önümüzdeki yıllarda da Şirketimizin faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini esas almak koşulu ile emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde devam edecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841836
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:056,9918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0421
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9919
En Düşük
6,9408
18:057,6587
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0994
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6683
En Düşük
7,5375
18:05379,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -3,68
|Açılış
|: 379,15
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
377,99
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.878.065
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|53.587.772
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.570
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|968.369
|% 10,00
|
|MAALT
|76,55
|10.836.434
|% 9,99
|
|DEVA
|16,20
|17.348.969
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.407.439
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|15.034.417
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|201.341
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.716.402
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,66
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% -0,95
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% -1,39
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% -1,41
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7733
|8,8173
|% 1,53
|
|Frank
|7,2109
|7,2543
|% 1,44
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|-24,81
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-3,58
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.489
|-23,20
|
|Tam
|2.492
|2.550
|-23,80
|
|Yarım
|1.214
|1.247
|-11,60
|
|Çeyrek
|609
|623
|-5,80
|
|Gümüş.Ons
|14,96
|14,99
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|26,50
|26,50
|2,28
|
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