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***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

20.08.2021 13:42



***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucu Şirketimiz için oluşturulan Kredi Derecelendirme Notu ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959652


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GESAN 20,56 244.520 % 9,95  
VKFYO 6,96 26.977.046 % 9,95  
UTPYA 24,20 2.283.305 % 9,50  
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Altın Gr. 490 490 4,26  
Cumhuriyet 3.240 3.289 5,00  
Tam 3.231 3.312 14,10  
Yarım 1.561 1.602 6,44  
Çeyrek 783 801 3,22  
Gümüş.Ons 23,19 23,23 -0,05  
Gümüş Gr. 6,37 6,37 0,02  
B. Petrol 65,91 65,91 -0,54  
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