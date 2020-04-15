***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüNiğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içindeki 186.998,00 metrekare yüzölçümüne sahip arsaAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15.04.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli2.748.870,60 TL (Alt yapı katılım payı dahildir.)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,1%Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)1,0%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,3%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)1,1%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,4%Alım KoşullarıToplam alım bedelinin % 30'u peşin, kalanı, 12 eşit taksitler halinde, 2 yılda ödenecektir.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriSalça ve sebze konserveleri üretimine yönelik olarak tesis kurulmasıKarşı TarafNiğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi BölgesiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi15/04/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNiğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin mevzuatına göre belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYeni korona virüs (Covid-19) küresel salgını nedeniyle şirketimiz ürünlerine olan taleplerde büyük artış meydana gelmiştir. Artan taleplerin karşılanması için Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ("BORKOSB") ile BORKOSB içerisinde yer alan 1544 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 no'lu parsellerdeki toplam 186.998,00 m2 yüzölçümüne sahip arsanın 36.75 TL/m2 birim fiyat üzerinden Şirketimize tahsis edilmesine ilişkin arsa tahsis sözleşmesi 15.04.2020 (bugün) imzalanmıştır. Toplam tahsis bedelinden (6.872.176,50TL) Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen %80 oranındaki kısmen bedelsiz tutar ( 5.497.741,20TL) düşüldükten sonra kalan 1.374.435,30TL parsel tahsis bedeli ve 1.374.435,30 TL alt yapı katılım payı olmak üzere toplam 2.748.870,60 TL alım bedelinin % 30'u peşin, kalanı 12 eşit taksit halinde 2 yılda ödenecektir. Şirketimize tahsis edilen söz konusu arsanın üzerine salça ve sebze konserveleri üretimine yönelik tesis kurulması planlanmaktadır.Kamuoyuna ve pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838394BIST