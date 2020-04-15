***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
15.04.2020 18:11
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içindeki 186.998,00 metrekare yüzölçümüne sahip arsa
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.04.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
2.748.870,60 TL (Alt yapı katılım payı dahildir.)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,1%
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
1,0%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,3%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
1,1%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,4%
Alım Koşulları
Toplam alım bedelinin % 30'u peşin, kalanı, 12 eşit taksitler halinde, 2 yılda ödenecektir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Salça ve sebze konserveleri üretimine yönelik olarak tesis kurulması
Karşı Taraf
Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
15/04/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin mevzuatına göre belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yeni korona virüs (Covid-19) küresel salgını nedeniyle şirketimiz ürünlerine olan taleplerde büyük artış meydana gelmiştir. Artan taleplerin karşılanması için Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ("BORKOSB") ile BORKOSB içerisinde yer alan 1544 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 no'lu parsellerdeki toplam 186.998,00 m2 yüzölçümüne sahip arsanın 36.75 TL/m2 birim fiyat üzerinden Şirketimize tahsis edilmesine ilişkin arsa tahsis sözleşmesi 15.04.2020 (bugün) imzalanmıştır. Toplam tahsis bedelinden (6.872.176,50TL) Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen %80 oranındaki kısmen bedelsiz tutar ( 5.497.741,20TL) düşüldükten sonra kalan 1.374.435,30TL parsel tahsis bedeli ve 1.374.435,30 TL alt yapı katılım payı olmak üzere toplam 2.748.870,60 TL alım bedelinin % 30'u peşin, kalanı 12 eşit taksit halinde 2 yılda ödenecektir. Şirketimize tahsis edilen söz konusu arsanın üzerine salça ve sebze konserveleri üretimine yönelik tesis kurulması planlanmaktadır.
Kamuoyuna ve pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838394
BIST