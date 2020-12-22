***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında yer alan, Turgutlu Fabrikası arsasının sanayi imarından, konut ve ticari imara dönüştürülmesi için 29.05.2017 tarihinde Turgutlu Belediyesi Başkanlığı'na yapmış olduğu müracaata istinaden, Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 09.08.2017 tarihinde Şirketimize gönderilen yazıda "Sanayi Alanından", "Konut Alanına" dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği talebimizin uygun görüldüğü ve yapılacak olan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı kapsamında bütüncül olarak değerlendirileceği bildirilmişti.Konu ile ilgili Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28.12.2018 tarihli yazısında ise 10.07.2018 tarih 407 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kararı ile onaylanmış ve askı süreleri safhasında gelen itirazların 11.12.2018 tarih ve 728 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile reddedilmesiyle kesinleşen Turgutlu İlçesi, Kent Merkezi 1/5000 ölçekli ilave ve Revizyon Nazım Uygulama İmar Planının uygunluğuna istinaden, Turgutlu İlçesi Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar planı dosyası, 1323 ada 38 parsel, Sanayi alanından Konut Alanı (Emsal 2.75 Yençok: Serbest), Ticaret Alanı, Özel Okul Alanı ve Park Alanına dönüşmek üzere, 28/12/2018 tarih ve E.19672 sayılı yazı ile Belediye Meclisinde görüşülmek üzere sunulduğu belirtilmişti.Turgutlu Belediye Meclisinde onaylanarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen 1/1000 ölçekli imar planı aşağıda yer alan Manisa Belediye Meclisi Kararıyla onaylandığı bildirilmiştir.Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli ilave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile 07.01.2020 tarih 10 sayılı Turgutlu Belediyesi Meclis Kararının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun anahtar pafta açıklama listesinin 52. Maddesinin değerlendirilmesi teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2020 tarihli toplantısında incelenerek rapora bağlanmak üzere 275 sayılı meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli ilave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile 07.01.2020 tarih 10 sayılı Turgutlu Belediyesi Meclis Kararının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.06.2020 tarih ve 205 Sayılı Kararınca tekrar görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen anahtar pafta açıklama listesinin 52.Maddesinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.05.2020 tarih ve 45 sayılı raporuna istinaden "Sanayi Alanının Konut, TİCK-T, Park, Yol Alanı ve Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesi ve yapılaşma koşullarının Konut, TİCK-T alanlarında E 2.75, Yençok: 21.50 m, 'Özel Eğitim Alanı'nda E: 1.20, Yençok: 15.00 m olması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b, ve 14. Maddeleri, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b. Maddesi, Otopark Yönetmeliği'nin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince düzenlenen 14.07.2020 tarih ve 82 sayılı raporun kabulüne Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894161BIST