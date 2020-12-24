***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.05.2017, 09.08.2017, 31.12.2018, 22.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 24.12.2020 tarihli toplantısındaTurgutlu'da bulunan sanayi imarlı arsamız, imar planı değişikliği neticesinde konut, ticari ve özel okul alanına dönüştürülmüştür. Arsanın satılmasına veya söz konusu arsa üzerinde fiziksel ve finansal açıdan en uygun projenin geliştirilmesine yönelik olarak inşaat, mühendislik ve teknik konularda çalışma yapmak üzere MV Grup Danışmanlık Mühendislik İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ile sözleşme yapılmasına karar vermiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894801BIST