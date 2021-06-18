***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2021 18:11
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.06.2020 ve 11.08.2020 tarihli duyurularımız ile ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.
Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ("BORKOSB") içinde, şirketimize tahsis edilen arsa üzerine salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretimi tesisi kurulmasına yönelik olarak bina ve makine yatırımları için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz teşvik müracaatının onaylandığını ve tarafımıza 528,7 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiğini daha önce bildirmiştik.
Yeni üretim tesisimize ilişkin yapı ruhsatı 18/06/2021 tarihinde alınmış olup, inşaat çalışmalarına başlanmıştır.
Kamuoyuna ve yatımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943152
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -23,09
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
18:058,7243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
18:0510,3515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0460
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
18:05498,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,01
|Açılış
|: 498,15
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|6,05
|1.393.273
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.324.521
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.944.798
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|209.319.841
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|20.798.995
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|12.607.856
|% -9,99
|
|UZERB
|45,28
|810.391
|% -9,98
|
|MERIT
|18,13
|2.597.639
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|838.383
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|2.235.992
|% -9,84
|
|THYAO
|14,54
|1.500.922.301
|% -0,82
|
|EKGYO
|2,06
|1.010.117.564
|% -2,83
|
|GARAN
|8,14
|871.550.322
|% -0,61
|
|EREGL
|17,85
|719.687.539
|% -4,60
|
|KOZAL
|120,60
|587.272.284
|% -2,35
|
|EKGYO
|2,06
|1.010.117.564
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,15
|399.332.855
|% -0,92
|
|GARAN
|8,14
|871.550.322
|% -0,61
|
|THYAO
|14,54
|1.500.922.301
|% -0,82
|
|IHLGM
|1,16
|101.989.225
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7225
|8,7243
|% 0,06
|
|Euro
|10,3450
|10,3515
|% -0,44
|
|Sterlin
|12,0013
|12,0615
|% -0,87
|
|Frank
|9,4085
|9,4652
|% -0,57
|
|Riyal
|2,3179
|2,3295
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|2,65
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,03
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
-
17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında