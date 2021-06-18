***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.06.2020 ve 11.08.2020 tarihli duyurularımız ile ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ("BORKOSB") içinde, şirketimize tahsis edilen arsa üzerine salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretimi tesisi kurulmasına yönelik olarak bina ve makine yatırımları için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz teşvik müracaatının onaylandığını ve tarafımıza 528,7 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiğini daha önce bildirmiştik.Yeni üretim tesisimize ilişkin yapı ruhsatı 18/06/2021 tarihinde alınmış olup, inşaat çalışmalarına başlanmıştır.Kamuoyuna ve yatımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943152BIST