***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2021 18:10
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2017, 25.05.2017 ve 19.01.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Torbalı Fabrikamız için alınan 129990 numaralı Yatırım Teşvik Belgesinin 72,9 milyon TL gerçekleşen yatırım tutarı üzerinden T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden tamamlama vizesi alınmıştır. Belge kapsamında yararlanılacak destek unsurları yatırım tutarı üzerinden %30 yatırıma katkı oranı ile 21,9 milyon TL vergi indirimi, %10 oranında 7,3 milyon TL Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin uygulanması (300 kişi ve 2 Yıl ile sınırlı) şeklindedir.
Şirketimizin hali hazırda Akhisar Fabrikasına ait 69,9 Milyon TL (Belge 504577), Torbalı Fabrikasına ait 8,6 milyon TL (Belge 521616), Manyas Fabrikasına ait 53,2 milyon TL (Belge 135850) ve yeni inşaatına başlanan Niğde-Bor Fabrikası için alınan 528,7 milyon TL (Belge 513548) olmak üzere toplam 660,4 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgeleri bulunmakta olup yatırımlarımız devam etmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944602
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,61
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.368
18:058,6950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0693
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6766
18:0510,3847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0818
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3491
18:05497,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,35
|Açılış
|: 497,72
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
496,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|26,40
|48.496.304
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.412.886
|% 10,00
|
|OZBAL
|15,07
|146.736.633
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.196.027
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|3.017.641
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,81
|11.326.888
|% -9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.167.181
|% -9,96
|
|BASCM
|11,52
|269.228
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,27
|12.026.400
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|66.138.426
|% -9,88
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|THYAO
|13,86
|995.167.257
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|SASA
|28,98
|594.584.856
|% -1,16
|
|KRDMD
|6,63
|507.709.148
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,16
|453.554.690
|% -2,26
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|SKBNK
|1,07
|90.069.930
|% -2,73
|
|AKBNK
|5,33
|437.690.934
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6897
|8,6950
|% -0,79
|
|Euro
|10,3664
|10,3847
|% -0,78
|
|Sterlin
|12,0316
|12,0919
|% -0,83
|
|Frank
|9,4189
|9,4757
|% -1,03
|
|Riyal
|2,3100
|2,3216
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,73
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,15
|74,15
|-1,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EKGYO, PGSUS
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, TCELL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS