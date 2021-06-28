Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.06.2021 18:10



***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2017, 25.05.2017 ve 19.01.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Torbalı Fabrikamız için alınan 129990 numaralı Yatırım Teşvik Belgesinin 72,9 milyon TL gerçekleşen yatırım tutarı üzerinden T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden tamamlama vizesi alınmıştır. Belge kapsamında yararlanılacak destek unsurları  yatırım tutarı üzerinden %30 yatırıma katkı oranı ile 21,9 milyon TL vergi indirimi, %10 oranında 7,3 milyon TL Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin uygulanması (300 kişi ve 2 Yıl ile sınırlı) şeklindedir.
  
Şirketimizin hali hazırda Akhisar Fabrikasına ait 69,9 Milyon TL (Belge 504577), Torbalı Fabrikasına ait 8,6 milyon TL (Belge 521616), Manyas Fabrikasına ait 53,2 milyon TL (Belge 135850) ve yeni inşaatına başlanan Niğde-Bor Fabrikası için alınan 528,7 milyon TL (Belge 513548) olmak üzere toplam 660,4 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgeleri bulunmakta olup yatırımlarımız  devam etmektedir.
 
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944602


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.373
Değişim :  -1,34% |  -18,61
Açılış :  1.395  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.398 En Düşük
1.368
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 26,40 48.496.304 % 10,00  
TKURU 246,40 6.412.886 % 10,00  
OZBAL 15,07 146.736.633 % 10,00  
TACTR 31,90 1.196.027 % 10,00  
YAPRK 35,48 3.017.641 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6897 8,6950 % -0,79  
Euro 10,3664 10,3847 % -0,78  
Sterlin 12,0316 12,0919 % -0,83  
Frank 9,4189 9,4757 % -1,03  
Riyal 2,3100 2,3216 % -0,85  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 -1,73  
Altın Gr. 498 498 -4,35  
Cumhuriyet 3.306 3.356 -19,00  
Tam 3.289 3.374 -17,87  
Yarım 1.590 1.632 -8,64  
Çeyrek 797 816 -4,33  
Gümüş.Ons 26,12 26,15 0,03  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 -0,05  
B. Petrol 74,15 74,15 -1,21  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru