***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2017, 25.05.2017 ve 19.01.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTorbalı Fabrikamız için alınan 129990 numaralı Yatırım Teşvik Belgesinin 72,9 milyon TL gerçekleşen yatırım tutarı üzerinden T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden tamamlama vizesi alınmıştır. Belge kapsamında yararlanılacak destek unsurları yatırım tutarı üzerinden %30 yatırıma katkı oranı ile 21,9 milyon TL vergi indirimi, %10 oranında 7,3 milyon TL Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin uygulanması (300 kişi ve 2 Yıl ile sınırlı) şeklindedir.Şirketimizin hali hazırda Akhisar Fabrikasına ait 69,9 Milyon TL (Belge 504577), Torbalı Fabrikasına ait 8,6 milyon TL (Belge 521616), Manyas Fabrikasına ait 53,2 milyon TL (Belge 135850) ve yeni inşaatına başlanan Niğde-Bor Fabrikası için alınan 528,7 milyon TL (Belge 513548) olmak üzere toplam 660,4 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgeleri bulunmakta olup yatırımlarımız devam etmektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944602BIST