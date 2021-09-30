***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 18:10
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün (30.09.2021) itibarıyla Sayın Sedat ERKUL Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) görevinden ayrılmıştır.
Sayın Sedat ERKUL'un Yönetim Kurulu Üyeliği devam edecektir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965941
BIST
18:051.406
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,74
|53.653.103
|% 9,97
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|SAYAS
|22,32
|29.937.604
|% 9,95
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|KARYE
|15,91
|99.464.936
|% 9,95
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|ATAGY
|4,32
|28.645.691
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.527.817
|% 9,91
|
|RALYH
|5,87
|498.298
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.486.181
|% -9,93
|
|GARFA
|11,70
|5.364.546
|% -9,79
|
|YEOTK
|77,10
|70.357.744
|% -9,35
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|THYAO
|13,95
|1.069.264.932
|% 1,23
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|TUPRS
|114,60
|906.148.791
|% 1,69
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
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|YKBNK
|2,41
|660.365.429
|% 1,69
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|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|ODAS
|1,37
|148.022.380
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8792
|8,8821
|% -0,39
|
|Euro
|10,2917
|10,3206
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,9638
|12,0238
|% 0,28
|
|Frank
|9,4875
|9,5446
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3607
|2,3725
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.761
|1.762
|34,98
|
|Altın Gr.
|502
|502
|7,55
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,13
|
|B. Petrol
|77,00
|77,00
|-1,09
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