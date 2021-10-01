***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim KuruluŞirket organizasyon şemasında yer alan Fabrikalar Direktörlüğü kadrosunun kaldırılarak yerine Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) kadrosunun oluşturulmasına, oluşturulan bu yeni kadroya 01.10.2021 tarihinden itibaren Fabrikalar Direktörü görevini yürütmekte olan Sayın Semih ÖZGÖREN'in atanmasına, Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) kadrosunun kaldırılarak yerine Mali İşler Direktörlüğü kadrosunun oluşturulmasına, oluşturulan bu yeni kadroya 01.10.2021 tarihinden itibaren Sayın Alper TORTOP'un atanmasına karar vermiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966035BIST