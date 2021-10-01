***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2021 11:36
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu
Şirket organizasyon şemasında yer alan Fabrikalar Direktörlüğü kadrosunun kaldırılarak yerine Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) kadrosunun oluşturulmasına, oluşturulan bu yeni kadroya 01.10.2021 tarihinden itibaren Fabrikalar Direktörü görevini yürütmekte olan Sayın Semih ÖZGÖREN'in atanmasına, Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) kadrosunun kaldırılarak yerine Mali İşler Direktörlüğü kadrosunun oluşturulmasına, oluşturulan bu yeni kadroya 01.10.2021 tarihinden itibaren Sayın Alper TORTOP'un atanmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966035
BIST
12:571.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,59
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.401
En Düşük
1.395
12:578,8740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0141
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8430
12:5710,2810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0261
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2462
12:57499,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,82
|Açılış
|: 499,92
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler12:57
|GARFA
|12,87
|4.496.944
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|127.952.454
|% 9,99
|
|UZERB
|31,88
|763.080
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|15.575.391
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|1.449.704
|% 9,55
|
|RALYH
|5,29
|156.060
|% -9,88
|
|BIOEN
|29,90
|181.916.337
|% -9,72
|
|YEOTK
|71,75
|35.501.674
|% -6,94
|
|EUYO
|3,48
|1.898.064
|% -6,70
|
|ISBIR
|58,10
|600.660
|% -5,37
|
|GARAN
|9,23
|604.116.858
|% -0,11
|
|SISE
|8,25
|560.319.536
|% 0,73
|
|MAREN
|8,70
|420.214.286
|% 4,69
|
|THYAO
|13,87
|387.974.337
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,37
|293.273.492
|% -1,66
|
|YKBNK
|2,37
|293.273.492
|% -1,66
|
|KIMMR
|3,45
|247.946.673
|% 7,48
|
|SISE
|8,25
|560.319.536
|% 0,73
|
|GARAN
|9,23
|604.116.858
|% -0,11
|
|ODAS
|1,39
|68.532.149
|% 1,46
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8734
|8,8740
|% -0,16
|
|Euro
|10,2777
|10,2810
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,9241
|11,9839
|% -0,06
|
|Frank
|9,4607
|9,5177
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3555
|2,3673
|% -0,22
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-1,45
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|6,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|6,81
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,30
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,65
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|-0,34
|