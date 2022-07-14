***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2020, 11.08.2020, 18.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.06.2020, 11.08.2020 ve 18.06.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (‘'BORKOSB'') içinde Şirketimize tahsis edilen 186.998,00 metrekare arsa üzerine, 528,7 milyon TL yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılmakta olan salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretimine yönelik yeni tesisimizde salça işletmesi deneme üretimleri sonucunda seri üretime hazır hale getirilmiştir. 3.000 ton/gün domates işleme kapasiteli salça işletmemiz 15.07.2022 tarihinde üretime başlayacak olup, ilk etapta 150 kişi istihdam edilecektir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045506BIST