***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2022 18:12
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020, 11.08.2020, 18.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.06.2020, 11.08.2020 ve 18.06.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.
Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (‘'BORKOSB'') içinde Şirketimize tahsis edilen 186.998,00 metrekare arsa üzerine, 528,7 milyon TL yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılmakta olan salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretimine yönelik yeni tesisimizde salça işletmesi deneme üretimleri sonucunda seri üretime hazır hale getirilmiştir. 3.000 ton/gün domates işleme kapasiteli salça işletmemiz 15.07.2022 tarihinde üretime başlayacak olup, ilk etapta 150 kişi istihdam edilecektir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045506
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0640
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
18:0517,5292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0365
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
18:05957,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -13,26
|Açılış
|: 957,92
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.931.229
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.173
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.797
|% 9,86
|
|RTALB
|8,40
|165.608.290
|% 7,28
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|IZFAS
|2,33
|5.333.839
|% -7,17
|
|SNKRN
|17,75
|1.350.075
|% -6,53
|
|IHAAS
|28,00
|20.380.156
|% -5,60
|
|PNLSN
|13,65
|20.310.372
|% -5,34
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|SMRTG
|31,50
|697.270.305
|% -0,88
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|PGSUS
|176,60
|261.599.512
|% -1,62
|
|RUBNS
|13,72
|244.842.824
|% 4,49
|
|SEGYO
|1,11
|41.709.537
|% 4,72
|
|MOBTL
|1,72
|48.474.904
|% 0,00
|
|SMRTG
|31,50
|697.270.305
|% -0,88
|
|RUBNS
|13,72
|244.842.824
|% 4,49
|
|HUNER
|2,91
|44.852.430
|% -2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4715
|17,4879
|% 0,37
|
|Euro
|17,5167
|17,5292
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,5859
|20,6891
|% -0,22
|
|Frank
|17,6886
|17,7952
|% -0,08
|
|Riyal
|4,6442
|4,6675
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-29,05
|
|Altın Gr.
|958
|958
|-12,71
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.542
|6.682
|-51,00
|
|Yarım
|3.188
|3.254
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.627
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,33
|-0,44
|
|B. Petrol
|97,55
|97,55
|-2,02
|
Seans Raporu
18:05
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