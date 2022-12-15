***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2022 18:13
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Torbalı fabrika yerleşkesinde 3,9 MW gücünde çatı üzeri Güneş Enerji Santrali yatırımına başlanmış olup, ayrıca yatırım teşvik belgesi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılmıştır.
Akhisar, Niğde /Bor ve Manyas fabrikalarımız için Güneş Enerji Santrali kurulumuna yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087612
BIST
18:055.189
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 122,32
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
18:0518,6530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0309
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
18:0519,8828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0166
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7813
18:051.065,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -15,91
|Açılış
|: 1.065,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|196,90
|1.908.946
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.683.364
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|39.050.607
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.447.565
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|449.975.834
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.800.768
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|273.929.280
|% -9,94
|
|SILVR
|19,40
|246.145.603
|% -7,18
|
|KENT
|239,90
|2.101.898
|% -5,85
|
|THYAO
|140,10
|8.208.647.484
|% 2,26
|
|ASELS
|58,30
|7.907.754.088
|% 3,37
|
|AKBNK
|18,50
|5.866.438.664
|% 7,00
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,91
|2.107.218.160
|% 6,99
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|VAKBN
|11,47
|4.278.513.245
|% 8,11
|
|YKBNK
|11,84
|4.091.841.277
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6389
|18,6530
|% 0,17
|
|Euro
|19,8586
|19,8828
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,7662
|22,8804
|% -1,34
|
|Frank
|20,0356
|20,1563
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-28,37
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-16,18
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.197
|7.256
|-72,00
|
|Yarım
|3.485
|3.547
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.773
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|13,91
|13,93
|-0,39
|
|B. Petrol
|82,16
|82,16
|-0,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem