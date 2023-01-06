***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2020, 11.08.2020, 18.06.2021, 14.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.06.2020, 11.08.2020, 18.06.2021 ve 14.07.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız ile ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.Yönetim Kurulumuz 06.01.2023 tarihli toplantısındaNiğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ("BORKOSB") içinde, şirketimize tahsis edilen 186.998,00 metrekare arsa üzerine salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretim tesisi kurulmasına yönelik 2020 yılında 528,7 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi alınmış, 14.07.2022 tarihinde salça işletmesi kısmen tamamlanıp üretime başlamıştı.Yapılan revize çalışmaları neticesinde salça ve sebze konservesi işletmeleri tahmini yatırım maliyetinin 735 milyon TL olacağı tespit edilmiş olup bu nedenle mevcut yatırım teşvik belgemizin revize edilerek salça ve sebze konservesi yatırımları için 735 milyon TL'ye çıkarılmasına,Dondurulmuş gıda yatırımları için 2,3 milyar TL'lik yeni yatırım teşvik belgesi alınmasına ve gerekli işlemler için resmi kurum ve kuruluşlara başvuruların yapılmasına karar vermiştir.Dondurulmuş gıda tesisi yıllık 110.000 ton patates ve 107.840 ton sebze olmak üzere toplam 217.840 ton işleme kapasitesine sahip olacak ve 600 kişiye istihdam sağlayacaktır.Şirketimiz farklı ürün çeşitleri ile pazarını genişleterek yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda büyümeyi hedeflemektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095492BIST