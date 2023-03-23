***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYeniköy Gölönü Mevki Manyas / BALIKESİR adresinde bulunan fabrikamızda maliyetlerin iyileştirilmesi ve modernizasyon niteliğindeki makine yatırımları için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz teşvik müracaatı onaylanmış ve tarafımıza 87,5 Milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.Destek Unsuru Adı Destek oranıSigorta Primi İşveren Hissesi 5 YILVergi İndirimi %60, YKO %25Gümrük Vergisi MuafiyetiKDV İstisnasıFaiz DesteğiKamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127471BIST