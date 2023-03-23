***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2023 18:11
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yeniköy Gölönü Mevki Manyas / BALIKESİR adresinde bulunan fabrikamızda maliyetlerin iyileştirilmesi ve modernizasyon niteliğindeki makine yatırımları için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz teşvik müracaatı onaylanmış ve tarafımıza 87,5 Milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.
Destek Unsuru Adı Destek oranı
Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 YIL
Vergi İndirimi %60, YKO %25
Gümrük Vergisi Muafiyeti
KDV İstisnası
Faiz Desteği
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127471
BIST
18:055.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 60,93
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.062
En Düşük
4.984
18:0519,0488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9440
18:0520,7345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0603
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
18:051.219,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 14,26
|Açılış
|: 1.219,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.221,66
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|6,05
|2.006.998
|% 10,00
|
|DURDO
|52,80
|24.447.983
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|105.574.376
|% 9,99
|
|EYGYO
|19,97
|119.174.172
|% 9,97
|
|KAPLM
|100,40
|10.920.122
|% 9,97
|
|PAMEL
|311,10
|20.343.098
|% -9,98
|
|EMKEL
|11,49
|80.643.490
|% -9,95
|
|ANELE
|5,02
|245.489.090
|% -9,87
|
|GEREL
|13,08
|199.030.808
|% -9,10
|
|MARKA
|8,60
|24.825.033
|% -8,90
|
|ASTOR
|62,35
|6.522.564.353
|% 3,06
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|OYAKC
|39,88
|5.281.928.213
|% 4,13
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|EKGYO
|6,98
|1.709.554.660
|% 3,87
|
|ISCTR
|14,17
|2.543.154.841
|% 3,43
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0434
|19,0488
|% 0,05
|
|Euro
|20,7063
|20,7345
|% 0,29
|
|Sterlin
|23,3680
|23,4852
|% 0,34
|
|Frank
|20,7352
|20,8601
|% 0,28
|
|Riyal
|5,0537
|5,0790
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|21,71
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|14,90
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.234
|8.336
|76,00
|
|Yarım
|4.036
|4.079
|37,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.040
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|0,11
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, THYAO, YKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, EKGYO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 31 artarak (% 0.01 ) 4, 504
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMART, ONCSM, INVES, DGGYO, KLRHO, DURDO, KAPLM, MMCAS, ULAS, IDEAS
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17:59
BASCM, EYGYO, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında