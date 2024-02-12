***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2024 15:32
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar doğrultusunda, Şirketimiz Mali İşler Direktörlüğü görevine 12.02.2024 tarihi itibarıyla Sn.Nedim OKTA atanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248841
BIST
'
17:449.146
En Düşük
|Değişim
|: 1,11%
|| 100,10
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.089
En Yüksek
9.167
17:4430,7096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0351
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7096
En Düşük
30,5977
17:4433,1106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
17:441.991,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -5,71
|Açılış
|: 1.991,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,69
En Düşük
1.986,44
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|ENERY
|153,00
|234.625.564
|% 0,00
|
|KARSN
|10,20
|210.942.870
|% 0,00
|
|EDATA
|23,52
|138.844.211
|% 0,00
|
|GARAN
|64,85
|1.513.407.362
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|ENERY
|153,00
|234.625.564
|% 0,00
|
|KARSN
|10,20
|210.942.870
|% 0,00
|
|EDATA
|23,52
|138.844.211
|% 0,00
|
|GARAN
|64,85
|1.513.407.362
|% 0,00
|
|THYAO
|291,00
|11.386.662.741
|% 0,00
|
|TUPRS
|162,70
|8.598.965.462
|% 0,00
|
|SASA
|39,90
|4.932.847.937
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,78
|4.801.838.397
|% 0,00
|
|GUBRF
|179,90
|4.375.884.942
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,86
|1.715.748.739
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,05
|1.470.039.907
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,53
|647.535.445
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,83
|378.674.790
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,78
|4.801.838.397
|% 0,00
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7036
|30,7111
|% 0,12
|
|Euro
|33,0963
|33,1115
|% 0,00
|
|Sterlin
|38,6437
|38,8375
|% 0,04
|
|Frank
|34,8948
|35,1050
|% -0,11
|
|Riyal
|8,1652
|8,2061
|% 0,12
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|879,73
|881,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|884,67
|888,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,98
|81,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,25
|2.016,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:43
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17:58AKFGY
Yüzde 9.48 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 264, 566, 135 adet işlem
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17:57DESPC
Yüzde 8.23 oranında artışla 47.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 361 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 80, 76 artarak (% 0.84 ) 9, 681
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi BEGYO, ZOREN, AKFGY
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GLBMD, HATSN