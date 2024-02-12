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***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.02.2024 15:32
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar doğrultusunda, Şirketimiz Mali İşler Direktörlüğü görevine 12.02.2024 tarihi itibarıyla Sn.Nedim OKTA atanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248841


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Riyal 8,1652 8,2061 % 0,12  
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Gümüş ONS 22,64 22,67 % 0,66  
Platin 879,73 881,01 % 0,66  
Paladyum 884,67 888,80 % 0,66  
Brent Pet. 81,98 81,98 % 0,66  
Altın Ons 2.016,25 2.016,48 % 0,66  
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