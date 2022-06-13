***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 272.650.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 490.770.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviTUKAS, TRATUKAS91A3 272.650.000 218.120.000,000 80,00000 TUKAS, TRATUKAS91A3 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 272.650.000 218.120.000,000 80,00000İç Kaynakların Detayı :İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 6.637.654Diğer Kar Yedekleri (TL) 211.482.346Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 13.06.2022 tarihli toplantısındaYönetim Kurulumuzun 26.05.2022 tarih ve 08/01 sayılı kararı ile Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 218.120.000 TL'lik artış ile 490.770.000 TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırımı işlemleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun kararına uygun olarak 6.637.654 TL tutarındaki kısmı gayrimenkul satış kazancı hesabından, 211.482.346 TL tutarındaki kısmı olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak suretiyle toplam 218.120.000 TL'nin 31.05.2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Yeminli Mali Müşavir Turan ÖZTÜRK tarafından düzenlenen 10.06.2022 tarih ve YMM 35102405/5369-72 sayılı yeminli mali müşavir raporu ile anlaşılmıştır. Böylelikle sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının tespitiyle1. Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin ekte yer alan "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı"ndaki şekliyle tadil edilmesine,2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,3. Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,4. İhraç belgesinin onaylanmasını takiben, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca esas sözleşmenin sermayeyi gösterir 6 ncı maddesinin Ticaret Siciline tescili ve ilanı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmişitir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036998BIST