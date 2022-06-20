***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.06.2022 14:45
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 272.650.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 490.770.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
TUKAS, TRATUKAS91A3 272.650.000 218.120.000,000 80,00000 TUKAS, TRATUKAS91A3 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 272.650.000 218.120.000,000 80,00000
İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 6.637.654
Diğer Kar Yedekleri (TL) 211.482.346
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 20.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 272.650.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 6.637.654 TL tutarındaki kısmı gayrimenkul satış kazancı hesabından, 211.482.346 TL tutarındaki kısmı olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak suretiyle, 490.770.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 218.120.000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 20.06.2022 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038238
BIST