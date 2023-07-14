***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.07.2023 16:30
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 490.770.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.472.310.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
TUKAS, TRATUKAS91A3 490.770.000 981.540.000,000 200,00000 TUKAS, TRATUKAS91A3 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 490.770.000 981.540.000,000 200,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 11.07.2023
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.05.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 05.07.2023
SPK Başvuru Tarihi 05.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 05.07.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 13.07.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 12.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 14.07.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 490.770.000 TL'den 1.472.310.000 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.07.2023 tarihinde tescil edilerek 14.07.2023 tarih ve 10871 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172148
BIST