***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil ve İlanı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 490.770.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.472.310.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviTUKAS, TRATUKAS91A3 490.770.000 981.540.000,000 200,00000 TUKAS, TRATUKAS91A3 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 490.770.000 981.540.000,000 200,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 11.07.2023Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.05.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 05.07.2023SPK Başvuru Tarihi 05.05.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 05.07.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 13.07.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 12.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 14.07.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 490.770.000 TL'den 1.472.310.000 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.07.2023 tarihinde tescil edilerek 14.07.2023 tarih ve 10871 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172148BIST