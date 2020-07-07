***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.07.2020 18:12
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CEM OKULLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 26.12.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Okullu Gıda A.Ş. Ortağı Hayır 45.78 Bağımsız Üye Değil
CENGİZ OKULLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 26.12.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Okullu Gıda A.Ş. Ortağı Hayır 19.94 Bağımsız Üye Değil
BÜLENT BİRCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.12.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetimden Sor.Kom.(Üye) - Riskin Erken Sap.Kom.(Üye) - Kurumsal Yön.Kom. (Başkan)
EBGÜ SENEM DEMİRKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Sermaye Piyasası Danışmanlığı Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetimden Sor.Kom. (Başkan) - Riskin Erken Sap.Kom. (Başkan) - Kurumsal Yön.Kom. (Üye)
SEDAT ERKUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 10.04.2018 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856182
BIST
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|KENT
|758,00
|57.458.138
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.396.028
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|8.837.161
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|122.706.644
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.151.143
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.503.776
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,21
|18.984.848
|% -7,47
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|UFUK
|5,44
|59.580
|% -6,21
|
|EKGYO
|2,25
|4.297.407.414
|% 5,14
|
|SISE
|6,44
|2.145.207.410
|% 7,87
|
|PETKM
|4,43
|1.733.606.943
|% 4,48
|
|ODAS
|2,89
|1.590.896.594
|% 1,76
|
|TKFEN
|18,03
|1.496.361.745
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,25
|4.297.407.414
|% 5,14
|
|ODAS
|2,89
|1.590.896.594
|% 1,76
|
|PETKM
|4,43
|1.733.606.943
|% 4,48
|
|IHLGM
|1,87
|735.720.815
|% 1,63
|
|SISE
|6,44
|2.145.207.410
|% 7,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6005
|8,6436
|% 0,65
|
|Frank
|7,2554
|7,2991
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% -0,03
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.794
|1.795
|10,25
|
|Altın Gr.
|396
|396
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.582
|11,20
|
|Tam
|2.637
|2.650
|11,40
|
|Yarım
|1.281
|1.296
|5,60
|
|Çeyrek
|640
|649
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,01
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|B. Petrol
|43,18
|43,18
|0,08
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