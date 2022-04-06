***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.04.2022 16:32
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim,
17:482.319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,21
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
17:4814,7458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0328
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
17:4816,1110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0553
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
17:48911,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,96
|Açılış
|: 911,90
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler17:46
|KONKA
|15,09
|146.490.170
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|59.016.175
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.849.985
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.963.060
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.544.589
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|99.242.837
|% -10,00
|
|GZNMI
|42,50
|28.921.328
|% -8,41
|
|LIDER
|17,50
|294.189.645
|% -6,17
|
|CEOEM
|11,20
|60.644.821
|% -5,72
|
|DZGYO
|2,40
|33.900.769
|% -5,51
|
|THYAO
|34,62
|4.366.949.638
|% 0,35
|
|PETKM
|9,94
|2.353.533.630
|% 1,95
|
|GARAN
|12,45
|1.923.704.539
|% -0,32
|
|ASELS
|25,68
|1.762.889.456
|% -1,31
|
|KRDMD
|15,54
|1.637.258.661
|% -1,71
|
|ODAS
|2,06
|1.247.902.092
|% 7,85
|
|EKGYO
|2,56
|802.246.031
|% -1,16
|
|KARSN
|5,80
|1.374.691.363
|% 2,47
|
|PETKM
|9,94
|2.353.533.630
|% 1,95
|
|YKBNK
|4,17
|950.448.496
|% -0,95
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7369
|14,7416
|% 0,19
|
|Euro
|16,0984
|16,1089
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,2256
|19,3220
|% 0,15
|
|Frank
|15,7223
|15,8170
|% -0,38
|
|Riyal
|3,9169
|3,9365
|% 0,05
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|2,01
|
|Altın Gr.
|912
|912
|1,04
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,04
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,48
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:58CEOEM
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 302, 905 adet işlem
-
17:57ESCAR
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 231 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 72 kaybederek (% -0.49 ) 2, 577
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, KARSN
-
17:56XU100
Endeks 2, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 39, 918.00 milyon TL de