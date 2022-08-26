***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Torbalı Fabrika : Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı / İZMİRManyas Fabrika : Yeniköy Gölönü Mevki Manyas / BALIKESİRAkhisar Fabrika : Süleymanlı OSB Mah. Zeytin Sk. No:4/1 Akhisar / MANİSABor Fabrika : OSB Mah. 32 Nolu Yol Cad. No:30 Bor / NİĞDESermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 0,01 TRY 490770000 TRY 100 - İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058582BIST