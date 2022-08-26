***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.08.2022 16:34
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Torbalı Fabrika : Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı / İZMİR
Manyas Fabrika : Yeniköy Gölönü Mevki Manyas / BALIKESİR
Akhisar Fabrika : Süleymanlı OSB Mah. Zeytin Sk. No:4/1 Akhisar / MANİSA
Bor Fabrika : OSB Mah. 32 Nolu Yol Cad. No:30 Bor / NİĞDE
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 490770000 TRY 100 - İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058582
BIST
17:073.172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 35,24
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
17:0718,1869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,1980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
17:0718,3001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1645
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
17:071.020,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,18
|Açılış
|: 1.020,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.018,26
BIST En Aktif Hisseler17:07
|VAKBN
|6,05
|208.005.134
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.371.633
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.194.520.667
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|85.821.049
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|50.856.797
|% -9,99
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SANFM
|14,72
|68.702.979
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|4.823.122
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|75.963.505
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,65
|6.437.719.174
|% 5,59
|
|ISCTR
|8,05
|6.023.365.541
|% 2,68
|
|YKBNK
|7,11
|5.756.310.001
|% 8,38
|
|GARAN
|26,32
|4.793.310.987
|% 2,17
|
|THYAO
|70,35
|4.296.664.271
|% 0,07
|
|EKGYO
|4,02
|3.658.164.925
|% 4,69
|
|YKBNK
|7,11
|5.756.310.001
|% 8,38
|
|ISCTR
|8,05
|6.023.365.541
|% 2,68
|
|AKBNK
|12,65
|6.437.719.174
|% 5,59
|
|ZOREN
|3,06
|955.691.888
|% 6,99
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1736
|18,1869
|% 0,13
|
|Euro
|18,2908
|18,3001
|% 0,91
|
|Sterlin
|21,4642
|21,5719
|% 0,13
|
|Frank
|18,8344
|18,9479
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8254
|4,8496
|% 0,08
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-13,31
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|6.816
|6.919
|-4,00
|
|Tam
|6.854
|6.905
|-26,00
|
|Yarım
|3.339
|3.376
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.687
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,19
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,07
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,31
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:20PRZMA
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 747, 850 adet işlem
-
17:18XU100
Endeks 3, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 72, 519.00 milyon TL de
-
17:18DAGHL
Yüzde 7.41 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 001, 019 adet işlem
-
17:17ASUZU
Yüzde 5.02 oranında artışla 282.60 lira fiyatla işlem gören hissede 322, 988 adet işlem
-
17:16NTGAZ
Yüzde 9.32 oranında artışla 19.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 064, 928 adet işlem