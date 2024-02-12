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***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.02.2024 15:32
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEM OKULLU Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanı Cem Zeytin A.Ş. Ortağı - Okullu İnşaat A.Ş. Ortağı - Ege Balık Konservecilik A.Ş. Ortağı
CENGİZ OKULLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Zeytin A.Ş. Ortağı - Okullu İnşaat A.Ş. Ortağı - Ege Balık Konservecilik A.Ş. Ortağı
SEMİH ÖZGÖREN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Makine Mühendisi Fabrikalar Direktörü -
NEDİM OKTA Mali İşler Direktörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248843


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ISKUR 7.550.000,00 14.795.900 % 0,00  
ENERY 153,00 234.625.564 % 0,00  
KARSN 10,20 210.942.870 % 0,00  
EDATA 23,52 138.844.211 % 0,00  
GARAN 64,85 1.513.407.362 % 0,00  
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Dolar 30,7036 30,7111 % 0,12  
Euro 33,0963 33,1115 % 0,00  
Sterlin 38,6437 38,8375 % 0,04  
Frank 34,8948 35,1050 % -0,11  
Riyal 8,1652 8,2061 % 0,12  
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17:43 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,64 22,67 % 0,66  
Platin 879,73 881,01 % 0,66  
Paladyum 884,67 888,80 % 0,66  
Brent Pet. 81,98 81,98 % 0,66  
Altın Ons 2.016,25 2.016,48 % 0,66  
Seans Raporu 17:43
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