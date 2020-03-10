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***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.03.2020 00:08
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***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2020
Karar Sayısı
01/01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 09 / 03 / 2020 
KARAR SAYISI:  01/01
  
 
  
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
  
 
  
Şirketimizin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte konsolide finansal tabloları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
 
a) Tarafımızca incelendiğini,
   
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüst bir biçimde yansıttığını,
  
SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı çerçevesinde 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanmış olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun  ("KYBF") tarafımızca incelendiğini ve söz konusu raporların SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ile anılan kararda belirlenmiş usul ve esaslara uygun hazırlanmış olduğunu,
 
Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
 
 
Ebgü Senem DEMİRKAN  - Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Başkanı
 
 
Bülent BİRCAN - Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi
 
 
                                                                  
Sedat ERKUL -  Genel Müdür Yrd. (Mali İşler)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825909


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