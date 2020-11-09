***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.11.2020 18:14
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Bülent Bircan, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinin (g) bendinde yer alan "Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" şeklindeki kritere uyum çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden ve dolayısıyla Denetimden Sorumlu Komite üyeliğinden, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığından 09.11.2020 tarihi itibarıyla ayrılmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün (09.11.2020) yapılan toplantısında
Sayın Bülent Bircan'ın ayrılması ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, TTK'nin "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 363. Maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 4.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi bağımsız üyelik kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Ümit İhsan YAYLA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve bu atamanın Şirketimizce yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Ayrıca, Sayın Bülent Bircan'ın yerine bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Sayın Ümit İhsan YAYLA'nın Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına da atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887267
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