***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 08.04.2021 tarihli toplantısındaDenetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelikleri ve görev dağılımlarının aşağıdaki gibi belirlenerek- Sn. Ebgü Senem DEMİRKAN'ın Başkan ve Sn. Ümit İhsan YAYLA'nın üye olarak görevlendirilmesiyle Denetimden Sorumlu Komitenin,- Sn. Ümit İhsan YAYLA'nın Başkan, Sn. Ebgü Senem DEMİRKAN'ın ve Sn.Pelin ÜSTÜN‘ün üye olarak görevlendirilmesiyle Kurumsal Yönetim Komitesinin,- Sn. Ebgü Senem DEMİRKAN'ın Başkan, Sn. Ümit İhsan YAYLA'nın üye olarak görevlendirilmesiyle Riskin Erken Saptanması Komitesinin,oluşturulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925173BIST