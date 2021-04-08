***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.04.2021 15:42
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 08.04.2021 tarihli toplantısında
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelikleri ve görev dağılımlarının aşağıdaki gibi belirlenerek
- Sn. Ebgü Senem DEMİRKAN'ın Başkan ve Sn. Ümit İhsan YAYLA'nın üye olarak görevlendirilmesiyle Denetimden Sorumlu Komitenin,
- Sn. Ümit İhsan YAYLA'nın Başkan, Sn. Ebgü Senem DEMİRKAN'ın ve Sn.Pelin ÜSTÜN‘ün üye olarak görevlendirilmesiyle Kurumsal Yönetim Komitesinin,
- Sn. Ebgü Senem DEMİRKAN'ın Başkan, Sn. Ümit İhsan YAYLA'nın üye olarak görevlendirilmesiyle Riskin Erken Saptanması Komitesinin,
oluşturulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925173
BIST
17:461.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.416
17:468,1539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0077
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:469,7179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0273
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:46461,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,83
|Açılış
|: 460,87
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:44
|SAMAT
|6,82
|42.182.954
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.128.223
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|245.245
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.639.438
|% 9,97
|
|INTEM
|45,68
|4.075.617
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|IZFAS
|9,48
|40.972.374
|% -9,97
|
|TRILC
|47,94
|33.457.518
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|BJKAS
|10,17
|786.889.382
|% 9,95
|
|GARAN
|6,79
|662.277.820
|% -0,73
|
|SISE
|7,44
|581.442.595
|% 0,68
|
|THYAO
|12,55
|573.529.139
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,32
|571.085.375
|% 2,15
|
|DOHOL
|3,32
|571.085.375
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,93
|299.591.531
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,19
|240.941.251
|% -0,45
|
|GARAN
|6,79
|662.277.820
|% -0,73
|
|TSKB
|1,41
|136.187.475
|% 0,00
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1472
|8,1543
|% 0,10
|
|Euro
|9,7079
|9,7163
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,1890
|11,2451
|% 0,24
|
|Frank
|8,7848
|8,8377
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1693
|2,1802
|% 0,14
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|20,36
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,38
|
Seans Raporu
17:44
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-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
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17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de
-
17:56SILVR
Yüzde 5.08 oranında artışla 6.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 932, 114 adet işlem