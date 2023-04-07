***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 07.04.2023 tarihli toplantısındaDenetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelikleri ve görev dağılımlarının aşağıdaki gibi belirlenerek- Sn. Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'ın Başkan ve Sn. Gül SAĞIR AYDIN'ın üye olarak görevlendirilmesiyle Denetimden Sorumlu Komitenin,- Sn. Gül SAĞIR AYDIN'ın Başkan, Sn. Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'ın ve Sn.Senem TOKOĞLU‘nun üye olarak görevlendirilmesiyle Kurumsal Yönetim Komitesinin,- Sn. Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'ın Başkan, Sn. Gül SAĞIR AYDIN'ın üye olarak görevlendirilmesiyle Riskin Erken Saptanması Komitesinin,oluşturulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133788BIST