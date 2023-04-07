***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
07.04.2023 17:06
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 07.04.2023 tarihli toplantısında
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelikleri ve görev dağılımlarının aşağıdaki gibi belirlenerek
- Sn. Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'ın Başkan ve Sn. Gül SAĞIR AYDIN'ın üye olarak görevlendirilmesiyle Denetimden Sorumlu Komitenin,
- Sn. Gül SAĞIR AYDIN'ın Başkan, Sn. Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'ın ve Sn.Senem TOKOĞLU‘nun üye olarak görevlendirilmesiyle Kurumsal Yönetim Komitesinin,
- Sn. Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'ın Başkan, Sn. Gül SAĞIR AYDIN'ın üye olarak görevlendirilmesiyle Riskin Erken Saptanması Komitesinin,
oluşturulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133788
BIST
18:054.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 11,83
|Açılış
|: 4.921
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|Önceki Kapanış
|: 4.913
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4.955
En Düşük
4.899
18:0519,2308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
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|Açılış
|: 19,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
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19,2809
En Düşük
19,2141
18:0521,0333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 21,3900
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|Önceki Kapanış
|: 21,3400
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21,2786
En Düşük
20,9515
18:051.242,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.242,84
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|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|23,32
|109.044.901
|% 10,00
|
|MRSHL
|529,10
|15.709.919
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,60
|23.630.180
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|38.999.755
|% 9,97
|
|ONCSM
|116,30
|141.816.481
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,50
|127.311.201
|% -9,97
|
|KSTUR
|315,00
|869.305
|% -6,53
|
|POLTK
|2.065,00
|29.869.208
|% -6,32
|
|DITAS
|27,32
|18.439.227
|% -5,79
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|THYAO
|127,40
|2.805.774.922
|% 0,16
|
|ASTOR
|56,70
|2.193.545.147
|% -3,49
|
|EREGL
|34,86
|1.933.893.933
|% 0,06
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|EKGYO
|6,69
|1.536.067.336
|% 4,37
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|AKFYE
|15,17
|1.564.371.819
|% 1,13
|
|SKBNK
|2,49
|245.957.464
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,81
|1.126.570.545
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2212
|19,2308
|% -0,11
|
|Euro
|20,9883
|21,0333
|% 0,00
|
|Sterlin
|23,8287
|23,9482
|% -0,15
|
|Frank
|21,1720
|21,2995
|% -0,08
|
|Riyal
|5,1146
|5,1403
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,44
|
|Cumhuriyet
|8.489
|8.618
|46,00
|
|Tam
|8.512
|8.610
|47,00
|
|Yarım
|4.157
|4.213
|23,00
|
|Çeyrek
|2.079
|2.107
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,48
|0,01
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|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
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