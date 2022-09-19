***TUPRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 16:31
***TUPRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUPRS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUPRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063997
BIST
17:073.208
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -169,35
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.208
17:0718,3014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0458
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
17:0718,4004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1166
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
17:07983,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 983,37
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler17:07
|SMRTG
|45,98
|109.706.681
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.191.631
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.926.409
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.225.734
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.808.793
|% 9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.405.412
|% -10,00
|
|HALKB
|8,95
|2.691.853.378
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|143.361.194
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|24.181.620
|% -9,95
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.443.122
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,08
|4.464.858.761
|% -9,11
|
|GARAN
|19,62
|4.031.436.537
|% -9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.405.412
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.856.006
|% -9,84
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.856.006
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|AKBNK
|11,08
|4.464.858.761
|% -9,11
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.443.122
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.691.853.378
|% -9,96
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2865
|18,3014
|% 0,25
|
|Euro
|18,3628
|18,4004
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,8234
|20,9279
|% 0,17
|
|Frank
|18,8758
|18,9895
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8507
|4,8750
|% 0,14
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|-0,38
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.688
|6.777
|65,00
|
|Yarım
|3.259
|3.300
|19,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,50
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|91,08
|91,08
|-0,27
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, DENGE, HKTM, RODRG, SMRTG
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, SKBNK, TSKB, ASELS, HALKB, EKGYO, IHLAS, ISCTR, ISGYO
-
17:59
BOBET, SMRTG, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
HURGZ, EKGYO, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DENGE, MERKO, IZFAS, MEPET, HKTM, SMRTG