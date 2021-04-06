***TUPRS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.04.2021 13:48
***TUPRS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 02.04.2021
İlgili Şirketler TUPRS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında BlackRock Inc. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923775
BIST
15:091.423
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -19,34
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
15:098,1466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0445
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
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8,1660
En Düşük
8,0868
15:099,6335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0423
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
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9,6516
En Düşük
9,5657
15:09455,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,03
|Açılış
|: 455,04
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler15:07
|FMIZP
|161,70
|179.835.520
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|172.665
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|433.558
|% 10,00
|
|JANTS
|994,00
|199.988.008
|% 9,99
|
|DOCO
|713,30
|119.013.367
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.696.173
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.874.823
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|52.568.179
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,94
|740.459.763
|% -3,96
|
|GARAN
|6,87
|716.533.462
|% -0,43
|
|BJKAS
|8,58
|617.119.150
|% 3,62
|
|GUBRF
|79,55
|595.085.410
|% 2,05
|
|KOZAL
|123,70
|592.903.654
|% -1,90
|
|EKGYO
|1,94
|740.459.763
|% -3,96
|
|TSKB
|1,37
|168.354.946
|% -1,44
|
|GARAN
|6,87
|716.533.462
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,19
|169.233.871
|% -2,23
|
|BJKAS
|8,58
|617.119.150
|% 3,62
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1453
|8,1486
|% 0,57
|
|Euro
|9,6258
|9,6325
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,2367
|11,2931
|% 0,09
|
|Frank
|8,6577
|8,7099
|% 0,51
|
|Riyal
|2,1669
|2,1778
|% 0,67
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|7,97
|
|Altın Gr.
|455
|455
|5,18
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.051
|22,00
|
|Tam
|2.993
|3.071
|24,76
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|11,98
|
|Çeyrek
|726
|743
|5,99
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,07
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|0,77
|
Seans Raporu
15:07
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-
15:19XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 5 altında . İşlem hacmi 11, 895.00 milyon TL de
-
15:19METRO
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 777, 175 adet işlem
-
15:18VAKFN
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 665 adet işlem
-
15:17EDIP
Yüzde -8.82 oranında düşüşle 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 114, 654 adet işlem
-
15:15GLRYH
Yüzde -65.45 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 372, 716 adet işlem