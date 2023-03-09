***TUPRS* *TTRAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***TUPRS******TTRAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler TTRAK, TUPRS10.03.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaTURK TRAKTOR TTRAK 39,3486855 35,4138169TUPRAS TUPRS 45,412186 40,8709674Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122318BIST