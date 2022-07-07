***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.07.2022 19:35
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı ve "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 7. Maddelerine ilişkin değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043473
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
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2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
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|Açılış
|: 17,2600
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|Önceki Kapanış
|: 17,3180
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17,3306
En Düşük
17,1857
18:0517,6038
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 17,6200
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|Açılış
|: 965,96
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|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2482
|17,2708
|% 0,32
|
|Euro
|17,5618
|17,6142
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,6897
|20,7935
|% 1,11
|
|Frank
|17,6504
|17,7567
|% -0,06
|
|Riyal
|4,5857
|4,6087
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|2,38
|
|Altın Gr.
|965
|965
|2,61
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.462
|6.583
|-25,00
|
|Yarım
|3.163
|3.219
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.609
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,50
|