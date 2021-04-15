***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
15.04.2021 14:32
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 : Sermaye 09/04/2021 13/04/2021 10308
Madde 14 : Genel Kurul 09/04/2021 13/04/2021 10308
Madde 4 : Şirketin Merkez ve Şubeleri 14/04/2021 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928473
BIST
15:281.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,47
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
15:288,0772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0699
|Açılış
|: 8,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
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8,1121
En Düşük
8,0020
15:289,6845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
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|Açılış
|: 9,6450
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|Önceki Kapanış
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9,7085
En Düşük
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|: 1,80%
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|Açılış
|: 462,48
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|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
462,90
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler15:28
|QUAGR
|29,12
|189.575.124
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.349.328
|% 9,79
|
|UTPYA
|19,96
|1.116.319
|% 8,18
|
|RYSAS
|3,33
|9.378.996
|% -47,39
|
|SAMAT
|5,22
|111.296.013
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|10.742.205
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.957.634
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,32
|1.239.940.875
|% 0,14
|
|EREGL
|18,29
|1.022.629.831
|% 1,44
|
|ODAS
|3,41
|523.283.514
|% -7,34
|
|TUREX
|15,65
|448.110.306
|% -9,95
|
|PETKM
|6,30
|416.269.000
|% -1,72
|
|GARAN
|7,32
|1.239.940.875
|% 0,14
|
|ODAS
|3,41
|523.283.514
|% -7,34
|
|YKBNK
|2,15
|301.871.654
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,88
|209.706.601
|% 2,17
|
|TSKB
|1,32
|113.374.745
|% -1,49
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0720
|8,0772
|% 0,87
|
|Euro
|9,6713
|9,6845
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,0970
|11,1527
|% 0,83
|
|Frank
|8,7404
|8,7930
|% 1,03
|
|Riyal
|2,1443
|2,1551
|% 0,70
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|17,50
|
|Altın Gr.
|462
|462
|7,39
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.096
|46,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|47,35
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|22,90
|
|Çeyrek
|736
|753
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,20
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,15
|
|B. Petrol
|67,14
|67,14
|0,20
|