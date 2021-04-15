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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme

15.04.2021 14:32



***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 : Sermaye 09/04/2021 13/04/2021 10308
Madde 14 : Genel Kurul 09/04/2021 13/04/2021 10308
Madde 4 : Şirketin Merkez ve Şubeleri 14/04/2021 -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928473


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Çeyrek 736 753 11,46  
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Gümüş Gr. 6,80 6,81 0,15  
B. Petrol 67,14 67,14 0,20  
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