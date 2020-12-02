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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

02.12.2020 22:00



***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
İzmir Rafinerisinde bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle üretime ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
İzmir Rafinerisindeki üretim faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Gerçekleştirilecek kapsamlı bakım ve iyileştirme çalışmaları
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
1 Ocak 2021
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Duruş nedeniyle üretimde ayda yaklaşık 250 bin ton azalma öngörülmektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın mevcut stoklar ve diğer rafinerilerdeki üretim ile karşılanabileceğinden, satışlarımız üzerinde duruş kaynaklı bir etki oluşması beklenmemektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Planlanan bakımların tamamlanması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
28 Şubat 2021
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Bir etki yaratması beklenmemektedir.
Açıklamalar

İzmir Rafinerisinde gerçekleştireceğimiz bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeni ile söz konusu rafineride üretimimiz geçici süre kademeli olarak durdurulacaktır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891088


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Tam 3.026 3.105 5,65  
Yarım 1.463 1.502 2,74  
Çeyrek 734 751 1,36  
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