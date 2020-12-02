***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun Niteliğiİzmir Rafinerisinde bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle üretime ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgiİzmir Rafinerisindeki üretim faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniGerçekleştirilecek kapsamlı bakım ve iyileştirme çalışmalarıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi1 Ocak 2021Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiDuruş nedeniyle üretimde ayda yaklaşık 250 bin ton azalma öngörülmektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiDuruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın mevcut stoklar ve diğer rafinerilerdeki üretim ile karşılanabileceğinden, satışlarımız üzerinde duruş kaynaklı bir etki oluşması beklenmemektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYokturÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYokturŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarPlanlanan bakımların tamamlanmasıYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih28 Şubat 2021Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiBir etki yaratması beklenmemektedir.Açıklamalarİzmir Rafinerisinde gerçekleştireceğimiz bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeni ile söz konusu rafineride üretimimiz geçici süre kademeli olarak durdurulacaktır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891088BIST