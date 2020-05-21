***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
21.05.2020 18:23
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 16.939.537 20.707.888
Satışların Maliyeti
20 -17.848.663 -19.716.595
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-909.126 991.293
BRÜT KAR (ZARAR)
-909.126 991.293
Genel Yönetim Giderleri
21 -328.237 -280.373
Pazarlama Giderleri
21 -119.287 -85.773
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -10.095 -6.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 135.027 175.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -484.420 -565.939
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.716.138 228.132
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -45 -140
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -168.432 63.072
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.884.615 291.064
Finansman Gelirleri
24 733.944 704.842
Finansman Giderleri
24 -1.647.132 -1.306.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.797.803 -310.129
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
548.718 -52.166
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.360 -3.422
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 551.078 -48.744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.249.085 -362.295
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.249.085 -362.295
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.925 12.863
Ana Ortaklık Payları
-2.265.010 -375.158
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 26 -9,04000000 -1,50000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.342.625 4.477.841
Dönem Karı (Zararı)
-2.249.085 -362.295
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.042.807 940.874
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 186.165 171.048
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.003.880 -87.855
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.003.880 -87.855
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 55.215 108.162
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 203.301 430.214
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-496.073 -469.074
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
199.859 61.011
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 168.432 -63.072
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-548.718 52.166
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 45 140
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24 1.227.704 757.990
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
42.997 -19.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.108.431 4.075.268
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
370.711 -993.591
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.253.932 913.220
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-457.490 -194.859
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.164.236 -1.557.739
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.142.795 5.753.360
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-448.186 138.374
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
151.161 16.503
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.314.709 4.653.847
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.616 -102.171
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-23.300 -73.835
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-199.401 -57.969
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-319.401 -153.969
Alınan Temettüler
9 120.000 96.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.361.976 416.451
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 9.654.728 16.721.995
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -7.052.976 -14.052.566
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -18.710 -23.200
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
79.352 26.358
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-171.497 -54.980
Ödenen Temettüler
0 -1.925.317
Ödenen Faiz
-305.470 -343.269
Alınan Faiz
176.549 67.430
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-180.050 4.836.323
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24 495.705 469.074
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
315.655 5.305.397
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.740.795 4.553.080
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.056.450 9.858.477
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.995.278 10.652.009
Ticari Alacaklar
6 4.422.517 4.787.906
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 27 1.155.187 995.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.267.330 3.792.069
Diğer Alacaklar
7 64.655 45.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
64.655 45.617
Türev Araçlar
17 755.597 303.992
Stoklar
8 5.300.465 9.468.581
Peşin Ödenmiş Giderler
12 96.500 236.762
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.303.500 2.424.088
ARA TOPLAM
22.938.512 27.918.955
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.938.512 27.918.955
DURAN VARLIKLAR
Türev Araçlar
17 104.626 98.741
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 1.083.837 1.362.777
Maddi Duran Varlıklar
10 20.508.382 20.334.715
Kullanım Hakkı Varlıkları
195.416 200.701
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 47.737 51.744
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.737 51.744
Peşin Ödenmiş Giderler
12 172.067 198.879
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.340.759 3.767.503
Diğer Duran Varlıklar
13 1.564.853 1.577.543
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.017.677 27.592.603
TOPLAM VARLIKLAR
50.956.189 55.511.558
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 3.262.067 1.798.683
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 4.814.343 3.379.019
Ticari Borçlar
6 11.704.166 17.816.174
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 27 177.280 226.072
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.526.886 17.590.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 103.986 147.409
Diğer Borçlar
16 30.089 55.409
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16, 27 0 28.297
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
30.089 27.112
Türev Araçlar
17 230.501 79.247
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.118 20.813
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 153 2.405
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 178.442 117.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
44.520 15.777
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
133.922 101.375
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.378.977 4.703.955
ARA TOPLAM
24.706.842 28.120.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.706.842 28.120.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 15.101.667 13.898.092
Türev Araçlar
17 31.857 31.950
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.347 7.820
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 315.489 316.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
315.489 316.052
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
816 838
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.458.176 14.254.752
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.165.018 42.375.018
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.614.701 12.962.835
Ödenmiş Sermaye
19 250.419 250.419
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.344.243 1.344.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.437.136 6.437.136
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.418.891 6.418.891
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.425.788 6.425.788
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.897 -6.897
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
18.245 18.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.933.429 -1.850.305
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.570 3.192
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.207.110 -2.100.116
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.207.110 -2.100.116
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
256.111 246.619
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 503.343 503.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.277.999 5.752.162
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.265.010 525.837
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
176.470 173.705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.791.171 13.136.540
TOPLAM KAYNAKLAR
50.956.189 55.511.558
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 5.021 5.021 -1.543 3.478 0 -2.094.224 -2.094.224 271.357 -1.822.867 597.086 5.739.481 3.712.789 9.452.270 9.824.629 121.200 9.945.829
Transferler
3.712.789 -3.712.789 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.133.729 6.133.729 20.831 6.154.560 -384 -126.855 -126.855 5.340 -121.899 -375.158 -375.158 5.657.503 5.195 5.662.698
Dönem Karı (Zararı)
-375.158 -375.158 -375.158 12.863 -362.295
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.133.729 6.133.729 20.831 6.154.560 -384 -126.855 -126.855 5.340 -121.899 6.032.661 -7.668 6.024.993
Kar Payları
-93.743 -3.700.108 -3.700.108 -3.793.851 -3.793.851
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.133.729 5.021 6.138.750 19.288 6.158.038 -384 -2.221.079 -2.221.079 276.697 -1.944.766 503.343 5.752.162 -375.158 5.377.004 11.688.281 126.395 11.814.676
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.850.305 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540
Transferler
525.837 -525.837 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.378 -106.994 -106.994 9.492 -83.124 -2.265.010 -2.265.010 -2.348.134 2.765 -2.345.369
Dönem Karı (Zararı)
-2.265.010 -2.265.010 -2.265.010 15.925 -2.249.085
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.378 -106.994 -106.994 9.492 -83.124 -83.124 -13.160 -96.284
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 17.570 -2.207.110 -2.207.110 256.111 -1.933.429 503.343 6.277.999 -2.265.010 4.012.989 10.614.701 176.470 10.791.171
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.249.085 -362.295
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 6.154.560
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 0 6.891.830
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 20.831
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 0 20.831
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -758.101
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -758.101
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-96.284 -129.567
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.378 -384
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.332 -164.672
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-142.332 -164.672
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
9.492 5.340
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
9 9.492 5.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.178 30.149
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.178 30.149
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-96.284 6.024.993
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.345.369 5.662.698
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.765 5.195
Ana Ortaklık Payları
-2.348.134 5.657.503
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846345
BIST