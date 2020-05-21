***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 16.939.537 20.707.888Satışların Maliyeti20 -17.848.663 -19.716.595TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-909.126 991.293BRÜT KAR (ZARAR)-909.126 991.293Genel Yönetim Giderleri21 -328.237 -280.373Pazarlama Giderleri21 -119.287 -85.773Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -10.095 -6.819Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 135.027 175.743Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -484.420 -565.939ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.716.138 228.132Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -45 -140Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 -168.432 63.072FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.884.615 291.064Finansman Gelirleri24 733.944 704.842Finansman Giderleri24 -1.647.132 -1.306.035SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.797.803 -310.129Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri548.718 -52.166Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.360 -3.422Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 551.078 -48.744SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.249.085 -362.295DÖNEM KARI (ZARARI)-2.249.085 -362.295Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15.925 12.863Ana Ortaklık Payları-2.265.010 -375.158Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 26 -9,04000000 -1,50000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.342.625 4.477.841Dönem Karı (Zararı)-2.249.085 -362.295Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.042.807 940.874Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 186.165 171.048Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.003.880 -87.855Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.003.880 -87.855Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 55.215 108.162Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 203.301 430.214Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-496.073 -469.074Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler199.859 61.011Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 168.432 -63.072Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-548.718 52.166Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 45 140Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler24 1.227.704 757.990Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler42.997 -19.856İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.108.431 4.075.268Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler370.711 -993.591Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.253.932 913.220Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-457.490 -194.859Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.164.236 -1.557.739Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.142.795 5.753.360Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-448.186 138.374Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)151.161 16.503Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.314.709 4.653.847Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.616 -102.171Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-23.300 -73.835YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-199.401 -57.969Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-319.401 -153.969Alınan Temettüler9 120.000 96.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.361.976 416.451Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 9.654.728 16.721.995Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -7.052.976 -14.052.566Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -18.710 -23.200Türev Araçlardan Nakit Girişleri79.352 26.358Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-171.497 -54.980Ödenen Temettüler0 -1.925.317Ödenen Faiz-305.470 -343.269Alınan Faiz176.549 67.430YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-180.050 4.836.323Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi24 495.705 469.074NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)315.655 5.305.397DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.740.795 4.553.080DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.056.450 9.858.477Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.995.278 10.652.009Ticari Alacaklar6 4.422.517 4.787.906İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 27 1.155.187 995.837İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.267.330 3.792.069Diğer Alacaklar7 64.655 45.617İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar64.655 45.617Türev Araçlar17 755.597 303.992Stoklar8 5.300.465 9.468.581Peşin Ödenmiş Giderler12 96.500 236.762Diğer Dönen Varlıklar13 1.303.500 2.424.088ARA TOPLAM22.938.512 27.918.955TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.938.512 27.918.955DURAN VARLIKLARTürev Araçlar17 104.626 98.741Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 1.083.837 1.362.777Maddi Duran Varlıklar10 20.508.382 20.334.715Kullanım Hakkı Varlıkları195.416 200.701Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 47.737 51.744Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar47.737 51.744Peşin Ödenmiş Giderler12 172.067 198.879Ertelenmiş Vergi Varlığı25 4.340.759 3.767.503Diğer Duran Varlıklar13 1.564.853 1.577.543TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.017.677 27.592.603TOPLAM VARLIKLAR50.956.189 55.511.558KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 3.262.067 1.798.683Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 4.814.343 3.379.019Ticari Borçlar6 11.704.166 17.816.174İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 27 177.280 226.072İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11.526.886 17.590.102Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 103.986 147.409Diğer Borçlar16 30.089 55.409İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16, 27 0 28.297İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar30.089 27.112Türev Araçlar17 230.501 79.247Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.118 20.813Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 153 2.405Kısa Vadeli Karşılıklar14 178.442 117.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar44.520 15.777Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar133.922 101.375Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 4.378.977 4.703.955ARA TOPLAM24.706.842 28.120.266TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.706.842 28.120.266UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 15.101.667 13.898.092Türev Araçlar17 31.857 31.950Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.347 7.820Uzun Vadeli Karşılıklar14 315.489 316.052Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar315.489 316.052Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler816 838TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.458.176 14.254.752TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.165.018 42.375.018ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.614.701 12.962.835Ödenmiş Sermaye19 250.419 250.419Sermaye Düzeltme Farkları19 1.344.243 1.344.243Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.437.136 6.437.136Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.418.891 6.418.891Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.425.788 6.425.788Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.897 -6.897Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar18.245 18.245Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.933.429 -1.850.305Yabancı Para Çevrim Farkları17.570 3.192Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.207.110 -2.100.116Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.207.110 -2.100.116Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar256.111 246.619Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 503.343 503.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.277.999 5.752.162Net Dönem Karı veya Zararı-2.265.010 525.837Kontrol Gücü Olmayan Paylar176.470 173.705TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.791.171 13.136.540TOPLAM KAYNAKLAR50.956.189 55.511.558Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 5.021 5.021 -1.543 3.478 0 -2.094.224 -2.094.224 271.357 -1.822.867 597.086 5.739.481 3.712.789 9.452.270 9.824.629 121.200 9.945.829Transferler3.712.789 -3.712.789 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.133.729 6.133.729 20.831 6.154.560 -384 -126.855 -126.855 5.340 -121.899 -375.158 -375.158 5.657.503 5.195 5.662.698Dönem Karı (Zararı)-375.158 -375.158 -375.158 12.863 -362.295Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.133.729 6.133.729 20.831 6.154.560 -384 -126.855 -126.855 5.340 -121.899 6.032.661 -7.668 6.024.993Kar Payları-93.743 -3.700.108 -3.700.108 -3.793.851 -3.793.851Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 6.133.729 5.021 6.138.750 19.288 6.158.038 -384 -2.221.079 -2.221.079 276.697 -1.944.766 503.343 5.752.162 -375.158 5.377.004 11.688.281 126.395 11.814.676Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.850.305 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540Transferler525.837 -525.837 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.378 -106.994 -106.994 9.492 -83.124 -2.265.010 -2.265.010 -2.348.134 2.765 -2.345.369Dönem Karı (Zararı)-2.265.010 -2.265.010 -2.265.010 15.925 -2.249.085Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.378 -106.994 -106.994 9.492 -83.124 -83.124 -13.160 -96.284Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 17.570 -2.207.110 -2.207.110 256.111 -1.933.429 503.343 6.277.999 -2.265.010 4.012.989 10.614.701 176.470 10.791.171Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.249.085 -362.295DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 6.154.560Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 0 6.891.830Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 20.831Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 0 20.831Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -758.101Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -758.101Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-96.284 -129.567Yabancı Para Çevrim Farkları14.378 -384Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-142.332 -164.672Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-142.332 -164.672Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar9.492 5.340Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)9 9.492 5.340Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22.178 30.149Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22.178 30.149DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-96.284 6.024.993TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.345.369 5.662.698Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.765 5.195Ana Ortaklık Payları-2.348.134 5.657.503http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846345BIST